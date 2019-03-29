Fransız Bakan: ABD’ye boyun eğmeyeceğiz

Le Figaro gazetesine konuşan Le Maire, "Politik bağımsızlığımız teknolojik bağımsızlığımıza bağlı" dedi.

Fransa'nın ABD ve Çin'e boyun eğmeyi reddettiğini ve Avrupa'yla birlikte lider olmak istediğini söyleyen bakan, Avrupa'nın, Washington'un giderek daha zor bir partner haline geldiğinin, ‘Çin devinin' de dünya arenasına konduğunun farkında olduğunu belirterek, bu yüzden Avrupa'nın, kendi teknolojilerini savunan ve bu teknolojilere yatırım yapan bağımsız güç olarak kendini göstermenin zamanı geldiğini dile getirdi.

Le Maire, ABD ve Çin'in meydan okumalarına yanıt vermek için Avrupa'nın üretim ve teknolojik kalkınma alanlarında kendi iddialı projeleri oluşturması gerektiğini kaydetti.