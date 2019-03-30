Saakaşvili, 2008'de kravatını neden yediğini anlattı: Henüz çocukken kravata karşı bir zaafım vardı

© AFP 2019 / YURIY DYACHYSHYN Saakaşvili: Poroşenko, Kırım karşılığında NATO ve AB üyeliği almak istedi

Ukrayna medyasına konuşan Saakaşvili, "Canlı yayında olduğunu bilmiyordum ki. Bir insan yalnız kalınca, özellikle böyle bir durumdayken, her şey yapabilir" dedi.

Kravat yeme alışkanlığını Sovyetler Birliği'nde çocukken gittiği Kırım'daki Artek Çocuk Kampı'nda edindiğini itiraf eden, "Henüz çocukken kravata karşı bir zaafım vardı. Bu yüzden gördüğünüz gibi şimdi kravat takmam" dedi.

Halihazırda diyet yaptığını da sözlerine ekleyen Saakaşvili, "kravattan vazgeçtiği" için zayıfladığı esprisini yaptı.

Gürcistan, 7 Ağustos'u 8 Ağustos'a bağlayan gece Güney Osetya'ya saldırmış ve Tshinvali'nin bir bölümüne zarar vermişti. Birçoğu Rus vatandaşı olan Güney Osetya sakinlerini koruyan Rusya ise ülkeye güçlerini sokmuştu. 5 günlük savaş sonrasında Gürcistan'la varılan ateşkes neticesinde Gürcü güçleri bölgeden çekilmişti.

Rusya, 26 Ağustos 2008'de Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanımıştı.

Saakaşvili'nin kravatı, İngiliz BBC televizyonunun canlı yayında Gürci liderinin kravat yediğini göstermesinin ardından espri ve fıkra konusu haline gelmişti.