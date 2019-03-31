Ukrayna'da halk devlet başkanını seçiyor

Ukraynalı seçmenler, 39 adayın yarıştığı ve 29 milyon 767 bin seçmenin oy kullanacağı devlet başkanlığı seçimi için bugün sandığa gidiyor.

2014 yılındaki siyasi kriz, ülkenin güneydoğusundaki Donbass bölgesinde yaşanan çatışma süreci ve Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sonrası ikinci kez düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde sandıklar yerel saatle 08.00'da açıldı.

Ukrayna'daki 199 seçim bölgesinde 29 bin 888 sandık kuruldu. Başkent Kiev'de şu ana kadar bir ihlal gözlenmediği belirtildi.

KIRIM VE DONBASS'TAKİ 5 MİLYON SEÇMEN OY KULLANAMAYACAK

Seçimlerde 29 milyon 767 bin seçmen oy kullanabilecek. Rusya'ya bağlanan Kırım ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bulunduğu Donbass bölgesinde halk sandık başına gidemeyecek. Bu bölgelerde yaklaşık 5 milyon seçmen yaşıyor.

YÜZDE 50'Yİ GEÇEN OLMAZSA İKİNCİ TURA GİDİLECEK

Seçimlerde yarışan 39 adaydan birisinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan'da yapılacak ikinci tur seçime girecek.

KOMEDYEN ZELENSKİY ANKETLERDE ÖNDE GÖZÜKÜYOR

Mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun yeniden aday olduğu seçimde, Poroşenko'nun yanı sıra oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun ismi ön plana çıkıyor.

Anketlere göre Zelenskiy'in seçimi rakiplerinin önünde tamamlaması bekleniyor.

2 BİNDEN FAZLA YABANCI GÖZLEMCİ VAR

Bu arada Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 17 ülke ve 19 uluslararası kuruluştan 2.344 yabancı gözlemcinin seçimleri takip ettiğini duyurdu.