Poroşenko, seçim gününde son kozunu yine 'Rusya karşıtlığı' üzerinden oynadı

Ukrayna'da halk, devlet başkanını seçmek için sandığa giderken Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Rusya ile Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nı feshettiklerini anımsatarak eşit diyalog için şartlarını açıkladı.

Rakiplerinin gerisinde olan oy oranını artırmak için seçim kampanyası boyunca 'Rusya karşıtlığını' ön plana çıkaran Poroşenko, seçim gününde de boş durmayıp son kozunu oynadı.

Facebook üzerinden bir mesaj paylaşan Poroşenko, "Evimize, Avrupa'ya dönerek kendi yolumuzdan ilerlemeye adım adım devam edeceğiz. Vaat ettiğim gibi 1 Nisan'dan itibaren, tüm resmi prosedürler tamamlandıktan sonra, imparatorluk hırslarından vazgeçemeyen Moskova ile yapılan sözde ana anlaşma yürürlükten kalkacak" ifadelerini kullandı.

Poroşenko, Moskova ile eşit diyalog kurulması konusundaysa şunları yazdı: "Yalnızca Rusya'nın 'saldırganlığına' son vermesi, bunun tekrarlanmayacağına ilişkin güvenilir garantiler verilmesi, uluslararası hukuk ilkelerine yeniden saygı duyulması; Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne, bölünmezliğine koşulsuz saygı gösterilmesine dayanan eşit bir diyalog kurulması için imkân sunabilir."

1997'DE İMZALANDI, OTOMATİK UZATILIYORDU

Rusya ve Ukrayna'nın 'stratejik ortaklar' olarak tanımlandığı anlaşma, 1997'de imzalanıp 1999'da yürürlüğe girmişti. Anlaşma karşı çıkan olmaması halinde otomatik olarak uzatılıyordu.

Ukrayna'da seçmenler, devlet başkanını seçmen için bugün sandık başında. 39 adayın yarıştığı seçimler öncesinde açıklanan anketlerde Poroşenko, oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun gerisinde gözüküyor.