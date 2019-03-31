Ukrayna'da sandıklar kapandı: İlk sonuçlara göre komedyen Zelenskiy önde

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçiminde ülke genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan ve 39 adayın katıldığı seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00'de kapandı.
Seçimin favori isimlerinden eski başbakan Yuliya Timoşenko ise 14.2 oyda kaldı.
Ülkedeki seçimlerde adaylardan herhangi birisi yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan'da ikinci turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.
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