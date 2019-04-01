Amelie de Montchalin, Fransa'nın yeni Avrupa İşleri Bakanı olarak atandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Avrupa İşleri Bakanı' olarak Nathalie Loiseau'nun yerine Amelie de Montchalin'i atadı.
Parlamento mensubu Montchalin, Macron'un partisinin AP seçim kampanyasına liderlik etmek üzere geçtiğimiz çarşamba günü istifasını vermişti.
AP seçimleri, mayıs ayının sonlarında Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilecek.
2017'de parlamantonun alt meclisine seçilen Montchalin, AXA sigorta şirketinin strateji direktörü yardımcılığını yaptı.
Bunun yanı sıra Macron'un iletişim danışmanı Sibeth Ndiaye hükümet sözcüsü olarak atanırken, Macron'un ekonomi danışmanı Cedric O, dijital ekonomiden sorumlu bakanlık görevlisi olarak atandı.
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