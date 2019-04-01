Mogherini: Golan hakkındaki BM kararlarını görmezden gelmek çözüm değil

© REUTERS / Ronen Zvulun Golan Tepeleri için İran'ın da yer aldığı bir savaş çıkar mı?

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıma kararına tepki gösterdi.

Mogherini, yaptığı açıklamada, 1967'den bu yana İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri hakkındaki BMGK kararlarını görmezden gelmenin 'çözüm olmadığını' dile getirdi.

İsrail ve Filistin için iki devletli bir çözümün 'tek uygulanabilir ve gerçekçi çözüm' olduğunu ifade eden Mogherini, "İki devlet çözümünün geri çevrilemez bir şekilde çökertilmesini önleme sorumluluğumuz var" diye konuştu.

Mogherini, şöyle konuştu:

"Gelecekteki herhangi bir plan, karşılıklı olarak mutabakata varılan takaslarla birlikte 1967 sınırları ve iki devletin gelecekteki başkenti olan Kudüs'ün statüsü dahil olmak üzere uluslararası anlamda kabul edilen parametreleri tanımalıdır."