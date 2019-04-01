Ezber bozan anket: Avruplıların en büyük derdi göç değil

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR), 14 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi Avrupalıların en çok nelerden endişe duyduğunu anlama yönelik nabız yokladı. Araştırma AP'deki koltukların yüzde 80'ini belirleyecek olan Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerden 14'ünde yapıldı.
İspanya, İtalya, Yunanistan, Polonya, Macaristan ve Romanya'da dışarıya göç vermekten endişelenenlerin sayısı göç almaktan endişe duyanlardan daha fazla.
Bu altılının ortak özelliği, nüfüsu artmayan ya da azalan ülkeler olmaları. Özellikle AB'nin en yoksul ülkeleri arasında yer alan Romanya'da son 10 yıldır işgücünün Batı Avrupa'ya gitmesinin etkisiyle nüfus yüzde 10 azaldı.
It's EMIGRATION, not immigration, that worries most Europeans in the emptying south and east. Important reveal by @ecfr @markhleonard https://t.co/LnyfdrRb7j pic.twitter.com/gxHDfQ6POW— mark rice-oxley (@markriceoxley69) 1 Nisan 2019
Avrupa'nın kuzey ve batısındaki ülkelerde ise göçten endişe edenlerin sayısı dışarıya verilen göçten endişelenenlerden kat be kat fazla.
Son 5 yıldır AB'nin politikalarına ve söylemine göç korkusunun damga vurmasına karşın, araştırmaya göre Avrupalıların göç kadar endişelendikleri pek çok konu var Yolsuzluk, milliyetçilik, terörizm, iklim değişikliği…
First round of ECFR / @YouGov survey on #EUelections2019— ECFR (@ecfr) 1 Nisan 2019
English 🇬🇧 https://t.co/Rn4XjYWZwU
French 🇫🇷 https://t.co/rzFBS6z40l
Italian 🇮🇹 https://t.co/5IXcvJ8lBt
Spanish 🇪🇸 https://t.co/A1Vu7uYzp6
Polish 🇵🇱 https://t.co/rsxr6HukKm
German 🇩🇪 https://t.co/CCAhhX49y8 pic.twitter.com/CZWkOpz3g6
Bu ülkelerden olan Macaristan'da Başbakan Viktor Orban ve İtalya'da Başbakan Yardımcısı-İçişleri Bakanı Matteo Salvini göçmen düşmanlığı politikaları üzerinden iktidar oldu ve mayıstaki AP seçimlerini de bunun için yeni bir savaş alanına döüştürmek istiyor. Hatta Orban Brüksel'in göçmen politikalarını öcüleştiren posterler bile astırdı.
Ancak Almanya'nın öncülüğünde AB'nin Türkiye ile sığınmacı anlaşmasına varmasının ardından son 2 yılda göçmen sayısında büyük düşüş yaşandı.
Araştırmaya göre en büyük endişe kaynaklarından biri İslami radikalizm, ortalama her 5 Avrupalıdan biri bunu dert ediniyor, ancak sık sık terör saldırısına uğramıi Belçika, Fransa, Hollanda gibi ülkelerde bu oran Doğu Avrupa'ya kıyasla daha yüksek.
Hemen hemen tüm ülkelerde katılımcılar iklim değişikliğiyle mücadelenin, çevrenin korunmasının, ekonomik büyümeye zarar vermesi pahasına öncelik yapılmasında hemfikir oldu.
Endişeler ülkelere göre farklılık gösterdiğinden AP seçimi için her ülkede farklı cephelerden mücadele verilecek.
İtalya, Yunanistan ve Romanya'da en büyük endişe kaynağı ekonomi. Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya, İspanya, Yunanistan ve Slovakya'da katılımcıların yüzde 50'den fazlası yolsuzluğun büyük sorun olduğunu belirtti.
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