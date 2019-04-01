AB: Türkiye'de seçmen demokrasiye büyük ilgi gösterdi, Avrupa Konseyi'nin sürece eleştirilerini dikkate alıyoruz

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, oy kullanma işlemleri sırasında yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

KATILIM ORANI GÖSTERGE

© AA / Binnur Ege Gürün Avrupa Konseyi ikna olmadı: Seçimler adil ve demokratik bir ortamda yapılmadı

"Seçimlere katılım oranının yüksek olması, seçmenlerin yerel demokrasiye olan ilgisini ortaya koyuyor" değerlendirmesini yapan Kocijancic, Türkiye'de seçimleri takip etmek için bulunan Avrupa Konseyi'nin gözlemci heyetinin ilk değerlendirmelerini dikkate aldıklarını belirtti.

Avrupa Konseyi'nin gözlemci heyeti, Türkiye'de 'demokratik bir seçim ortamı' yaşanmadığını, ancak birçok siyasi partinin farklı yerlerde kazanmış olmasının 'demokrasinin direnci' olduğunu söylemişti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü, Türkiye'de seçim sonuçlarının resmen kesinleşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.