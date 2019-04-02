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13:43 02 Nisan 2019
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    Aleksis Çipras (sağda), 'tarihi' diye nitelediği Üsküp' ziyaretinde Zoran Zaev ile selfie çektirirken

    Çipras'tan tarihi Üsküp ziyareti

    © REUTERS / Ognen Teofilovski
    Avrupa
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    İki taraf arasındaki isim sorununun çözülmesi için bir anlaşmaya varılmasının ardından, yeni ismiyle Kuzey Makedonya olan ülkeyi ilk kez bir Yunanistan Başbakanı ziyaret etti.

    Makedonya adı ve tarihi mirası üzerinden iki komşu arasındaki 27 yıllık ihtilafın bir anlaşmayla rafa kalkmasını, Atina'dan Üsküp'e çıkarma takip etti.

    Atina tarafından AB ve NATO üyeliğinin engellenmesini aşmak için Kuzey Makedonya adını alan Makedonya, Eski Yugoslavya'nın dağılması sürecinde 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinden beri ilk kez bir Yunan Başbakanı'nı ağırladı.

    Başbakan Aleksis Çipras, 'tarihi' diye nitelediği Üsküp' ziyaretinde havaalanında Makedon mevkidaşı Zoran Zaev tarafından karşılandı. 

    27 yıllık isim sorununun çözülmesinin şerefine Çipras'a 100'den fazla Yunan şirketinin temsilcisi ve 10 bakan eşlik etti.

    Bu vesileyle iki ülke arasında ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik ekonomi, savunma, altyapı ve ulaştırma alanında bir dizi anlaşma imzalanacak.

    Zaev, Yunanistan'ın ülkesine 500 milyon eurodan fazla yatırım yapacağını söyleyerek "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Yunanistan'la ekonominin hemen her alanını kapsayan anlaşmadan çok büyük fayda elde edecek" dedi.

    Çipras da artık sorunlu komşuluk ilişkilerinden ortaklık ve müttefiklik ilişkilerine geçerek yeni bir gelecek inşa edeceklerini dile getirdi.

    Yunan hükümetine bağlı Atina-Makedon Haber Ajansı'nın (ANA-MPA) yayınında tarihi ziyaret şöyle değerlendirildi:

    "Yunanistan'ın Güneydoğu Avrupa'da barışın, istikrarın ve refahın temel direği olarak oynadığı öncü rolü konsolide etmek yolunda atılmış bir adım."

    Yunanistan'ın kendi sınır eyaletinin adının Makedonya olması üzerinden Makedonya adını tanımaması, hatta kendi ulusal birliği ve toprak bütünlüğüne tehdit görmesi nedeniyle 1991'den beri iki ülke arasında yaşanan kriz, Çipras ile Zaev'in Makedonya'nın önüne Kuzey'i ekleyen bir anlaşmaya varmasıyla en azından kağıt üzerinde son bulmuştu. Atina karşılığında Üsküp'ün AB ve NATO üyesi olma çabasını destekleme garantisi vermişti.

    Ancak her iki ülkede de milliyetçi kanat, anlaşmaya karşı adeta isyan halinde.

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