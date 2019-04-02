İspanya, Çernobil’de güneş enerjili elektrik santrali için bir milyon euro’dan fazla bütçe ayıracak

İspanya’nın, Çernobil nükleer santralinin olduğu yasaklı bölgede güneş enerjili elektrik santrali inşa edebilmek için bir milyon euro’dan fazla bütçe ayıracağı belirtildi.

© Sputnik / Alexei Furman Çernobil'in küllerinden güneş enerjisi santrali kuruluyor

Sputnik'e konuşan İspanya Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği Ofisi yetkilisi Angel Sanchez, Kyoto Protokolü çerçevesinde Ukrayna'nın Pripyat şehrinin kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu yere güneş enerjili elektrik santrali inşa edilmesi için bir milyon euro'dan fazla bütçe ayıracaklarını kaydetti.

Sanchez "Kyoto Protokolü çerçevesinde yakın zamanda bir anlaşmaya varıldı. Bu doğrultuda İspanya'nın sera gazı salınımını azaltmaya yönelik projeler için kaynak ayırması öngörülüyor" dedi.

Projenin hazırlık aşamasında olduğunu belirten Sanchez, çalışmalara ne zaman başlanacağının henüz belli olmadığını ifade etti.

© REUTERS / Andrew Kravchenko Çernobil yakınındaki yangın bulutları, radyasyonu uzaklara taşır mı?

Kyoto Protokolü çerçevesinde çevre koruması için AB üyesi ülkelerle, Norveç, İzlanda, Kanada, Yeni Zelanda ve İsviçre'nin 2005'ten itibaren iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik projelere yılda 410 milyon dolar ayırması öngörülüyor. İspanya da Çernobil'de güneş enerjili elektrik santrali inşa edilmesi için bütçe ayırıyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklığındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da bir deneme esnasında kaza meydana gelmiş ve patlama olmuştu. Patlamadan dolayı havaya yayılan nükleer bulut, bölge ve dünya üzerinde milyonlarca insanı olumsuz etkilenmiş, kanser vakalarında artış yaşanmıştı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanan Kyoto Protokolü ile ülkelere sera gazı salınımını azaltmaları için çeşitli hedefler belirleniyor.