Tartışmalı Erdoğan şiirini yazan Alman komedyen Böhmermann, Merkel'e dava açtı

© Fotoğraf : Facebook Böhmermann'ın Erdoğan şiirine kısmi yasak onandı

DPA haber ajansının aktardığına göre Böhmermann, Erdoğan'a yazdığı ve ciddi tartışmalara neden olan şiiri eleştirdiği gerekçesiyle Merkel'i mahkemeye verdi.

Davanın görülmesine 16 Nisan'da Berlin'de başlanacak.

Daha önce Böhmermann'ın avukatı Christian Schertz, Merkel'e bir yazı göndererek şiir hakkında sert eleştiriler yapmamasını talep etmişti. Merkel'in şiiri eleştirerek onunla ilgili önyargıya eşit sayılan bir 'hukuki görüş' belirttiğini kaydeden Schertz, bunun yasalara aykırı olduğunu, zira o dönemde müvekkili hakkında bu konuda halihazırda açılmış bir dava bulunduğunu ifade etmişti.

Böhmermann'ın avukatı Schertz, hukuki süreç devam ederken Merkel'in kamuoyuna bu tür bir açıklama yapma hakkı bulunmadığını ve yürütmenin başı olarak yaptığı bu açıklamayla 'kuvvetler ayrılığının temel prensiplerini çiğnediğini' savunmuştu.

Almanya Başbakanı Merkel, şiiri 'bilinçli hakaret' şeklinde tanımlamıştı.

© Fotoğraf : Facebook Böhmermann'ın Erdoğan şiirine kısmi yasak onandı

Alman komedyen Jan Böhmermann, 'küfürlü eleştiri' anlamına gelen 'Schmähkritik' adlı söz konusu şiiri 31 Mart 2016 tarihinde Alman kamu televizyonu ZDF'de yayınlanan 'Neo Magazin Royale' adlı programında okumuş, Erdoğan Alman Böhmermann'ın kendisiyle ilgili bu şiirinin hakaret içerikli olduğunu gerekçe göstererek yasaklanması talebi ile komedyene dava açmıştı.

Hamburg Eyalet Mahkemesi 10 Şubat tarihli kararında Böhmermann'ın 24 mısralık şiirinin 18 mısrasının bir daha okunmasını yasaklamıştı. Kararı yeterli bulmayan Erdoğan'ın avukatı Mustafa Kaplan ise şiirin tamamının yasaklanması için temyize gideceklerini açıklamıştı.