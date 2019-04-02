Tartışmalı Erdoğan şiirini yazan Alman komedyen Böhmermann, Merkel'e dava açtı

Davanın görülmesine 16 Nisan'da Berlin'de başlanacak.
Daha önce Böhmermann'ın avukatı Christian Schertz, Merkel'e bir yazı göndererek şiir hakkında sert eleştiriler yapmamasını talep etmişti. Merkel'in şiiri eleştirerek onunla ilgili önyargıya eşit sayılan bir 'hukuki görüş' belirttiğini kaydeden Schertz, bunun yasalara aykırı olduğunu, zira o dönemde müvekkili hakkında bu konuda halihazırda açılmış bir dava bulunduğunu ifade etmişti.
Böhmermann'ın avukatı Schertz, hukuki süreç devam ederken Merkel'in kamuoyuna bu tür bir açıklama yapma hakkı bulunmadığını ve yürütmenin başı olarak yaptığı bu açıklamayla 'kuvvetler ayrılığının temel prensiplerini çiğnediğini' savunmuştu.
Almanya Başbakanı Merkel, şiiri 'bilinçli hakaret' şeklinde tanımlamıştı.
Hamburg Eyalet Mahkemesi 10 Şubat tarihli kararında Böhmermann'ın 24 mısralık şiirinin 18 mısrasının bir daha okunmasını yasaklamıştı. Kararı yeterli bulmayan Erdoğan'ın avukatı Mustafa Kaplan ise şiirin tamamının yasaklanması için temyize gideceklerini açıklamıştı.
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