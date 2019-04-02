Paris Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu, Soyer ve Yavaş'a tebrik

Paris'in Sosyalist Partili Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sosyal medya hesabından resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de zafere ulaşan adayları tebrik etti.

Paris'in Sosyalist Partili Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Türkiye'de yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere CHP adaylarını Türkçe tebrik etti.

Hidalgo, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı Türkçe mesajında, "Türkiye'nin ve özellikle Ankara, Istanbul ve Izmir'in çoğulcu demokrasiye, adalete ve temel hak ve özgürlüklere inanan yeni Belediye Başkanlarını kutluyoruz. Paris'in dostluğundan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.