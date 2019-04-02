Paris Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu, Soyer ve Yavaş'a tebrik

Paris'in Sosyalist Partili Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Türkiye'de yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere CHP adaylarını Türkçe tebrik etti.
Hidalgo, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı Türkçe mesajında, "Türkiye'nin ve özellikle Ankara, Istanbul ve Izmir'in çoğulcu demokrasiye, adalete ve temel hak ve özgürlüklere inanan yeni Belediye Başkanlarını kutluyoruz. Paris'in dostluğundan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.
Félicitations aux maires de Turquie nouvellement élus qui sont engagés pour la démocratie et le maintien de l’État de droit, en particulier à ceux d’#Ankara, #Istanbul et #Izmir. Qu’ils soient assurés du soutien et de l’amitié de #Paris. 🇹🇷— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 2 Nisan 2019
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