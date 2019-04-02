Almanya: NATO dışişleri bakanları, Türkiye’nin S-400 alımını görüşecek

Maas, Almanya ve Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki ortak başkanlığıyla ilgili basın toplantısında, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili soruya yanıtında, "Washington'da yapılacak toplantıda bu konuyu görüşeceğiz" dedi.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin S-400 konusundaki kararlılığı sebebiyle F-35 teslimatının askıya alındığını açıklamıştı. Daha sonra Türk pilotlarının, F-35 eğitim uçuşlarının durdurulduğu ve teknik ekibin eğitiminin askıya alındığı belirtilmişti