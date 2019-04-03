Avusturya’da cezaevinden kaçan Türk asıllı bir genç, Bulgaristan’a girmeye çalışırken gözaltına alındı

© Sputnik / Игорь Башковитый Ukrayna sınırını geçmeye çalışan 2 Türk vatandaşına gözaltı

Dnes.bg haber sitesinin Bulgaristan İçişleri Bakanlığı basın dairesine dayandırdığı haberine göre geçen yıl Avusturya'daki cezaevinden kaçtığı öğrenilen 23 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı genç, Kalotina sınır kapısından kuzenine ait pasaportla Bulgaristan'a geçmeye çalışırken sınır güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Haberde, sınır muhafızlarının pasaport sahibinin fotoğrafta yer alan kişiye benzemediğini fark ederek onu ek kontrole tabi tuttuğu, işlemler sürerken 23 yaşındaki gencin Avusturya vatandaşı olduğunu itiraf ettiği kaydedildi.

Bulgar sınır muhafızlarının temasa geçtiği Avusturyalı yetkililer, sınır ihlaline teşebbüs eden gencin biyometrik verilerini gönderdi, böylelikle gözaltına alınan kişinin insan yaralama, gasp, özel mülke yasadışı yollardan girme gibi farklı suçlardan arandığı ortaya çıktı.