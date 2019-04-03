'NATO, Rusya'yla çatışması halinde Türkiye'nin destek vermesini beklememeli'

NOVA televizyonuna konuşan Pasi, "NATO şunu çok iyi anlamalı ki, Rusya ile NATO arasında Karadeniz'de yaşanacak olası bir çatışmada İttifak'ın, Türkiye'den gelecek desteğe 10 yıl önceye kıyasla çok daha az güvenmesi gerekir" dedi.

'TÜRKİYE FİİLİYATTA ÖZÜR DİLEDİ'

Pasi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sofya'nın Ankara'nın baskısıyla Dinler Yasası'nda değişiklikler yaptığına dair açıklamasını da değerlendirdi.

Türkiye'nin fiiliyatta Çavuşoğlu'nun sözleri için özür dilediğini düşünen Pasi, "Türkiye'de şu anda seçimler olduğunu dikkate alalım. Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, dün çeviride hata olduğunu söyledi. Seçim öncesi dönemde siyasetçilerin söylemlerini çok fazla ciddiye almamalıyız. Bu durum, Türkiye, Bulgaristan, ABD ve Avrupa için de geçerli" dedi.

DIŞİŞLERİ YANLIŞ ÇEVİRİ YAPILDIĞINI BELİRTMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bulgaristan Dinler Yasası hakkında bu ülke basınında çıkan haberlere ilişkin, "Sayın Bakanımızın geçtiğimiz günlerde, Bulgaristan'da parlamentodan geçen Dinler Yasası değişiklikleri ve uluslararası normlar konusunda Bulgar Dışişleri Bakanı'yla geçmişte yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunduğu bir konuşmanın, kelimeler yanlış çevrilerek Bulgaristan basınında farklı şekilde yorumlandığı ve çarpıtıldığı görülmektedir. Bazı art niyetli çevrelerin Türk — Bulgar dostluğunu zedelemek amacıyla bu yolu denedikleri düşünülmektedir. Ancak sağlam temeller üzerine kurulu olan Bulgaristan ile dostluğumuz bu gibi oyunlarla bozulamayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.