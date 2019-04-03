'Atina'nın ilk camisi Ramazan’a yetişecek'

Yunan basınına göre Atina'nın Osmanlı yönetiminin son bulmasından beri ilk camisi Ramazan'ın başlayacağı 6 Mayıs'a kadar açılacak.

Osmanlı yönetiminin bittiği 1821'den beri Yunan başkentinde ilk kez bir caminin ibadete açılması için 28 Nisan'daki Paskalya Bayramı ile 6 Mayıs'ta Ramazan'ın başlaması arasında bir tarih öngörülüyor.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis Yunanistan Atina'daki caminin açılışı için yeni tarih verdi

Kathimerini gazetesine göre, Ramazan'da faaliyete geçecek caminin, normal günlerde ilk namaz vaktinden yarım saat önce kapılarını açması, son namaz vaktinden yarım saat sonra kapaması, Ramazan ve diğer özel günlerde ise 24 saat hizmet vermesi bekleniyor.

Dış cephesindeki alanlar tamamlanan, avlusuna çeşme konulan ve bitkiler dikilen camide kimin imamlık yapacağı da netleşiyor.

Committee picks imam candidate for Athens mosque https://t.co/Fp3Lp5xvRF pic.twitter.com/FYlZALyBjc — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) 2 Nisan 2019

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül Erdoğan: Lozan devasa bir anlaşma, güncellenebilir

Atina'nın ilk camisinin faaliyetlerini denetlemekle görevlendirilen idari komite, imam pozisyonu için Fas doğumlu Yunan vatandaşı Zeki Muhammed'i adayı olarak belirledi ve Eğitim Bakanı Kostas Gavroglou'na sundu.

25 yıl önce Yunanistan'a gelmiş olan 50 yaşındaki Zeki Muhammed, ilahiyat ve matematik eğitimi almış olması, Arapça, Yunanca, Fransız bilmesiyle öne çıkıyor.

Atina’daki resmi izinli beş mescitten birinde imam olarak görev yapan iki çocuk babası Muhammed’in, Atina’daki Müslümanlar arasında çok saygın bir konumda olduğu belirtildi.

Atina’da 250 bin Müslüman yaşıyor ve 70 izinsiz mescit bulunuyor.

© Fotoğraf : Twitter Avrupa'daki en eski Osmanlı camisi yandı

Yaklaşık 1 milyon euroya mal olan 600 metrekarelik ilk camide, 300 erkek ve 50 kadın için ayrı ibadet yeri olacak.

2013’de dayanan cami inşası kararı, sık sık aşırı sağcı ve dinci grupların protestosuna uğrayarak sekteye uğramıştı.

Atina’daki Osmanlı döneminden kalma camiler ise müzeye dönüştürülmüş durumda.