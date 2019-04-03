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18:57 03 Nisan 2019
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    Cami, kuran, cemaat

    'Atina'nın ilk camisi Ramazan’a yetişecek'

    © AA /
    Avrupa
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    Yunan basınına göre Atina'nın Osmanlı yönetiminin son bulmasından beri ilk camisi Ramazan'ın başlayacağı 6 Mayıs'a kadar açılacak.

    Osmanlı yönetiminin bittiği 1821'den beri Yunan başkentinde ilk kez bir caminin ibadete açılması için 28 Nisan'daki Paskalya Bayramı ile 6 Mayıs'ta Ramazan'ın başlaması arasında bir tarih öngörülüyor.

    Atina'ya cami inşatı
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Yunanistan Atina'daki caminin açılışı için yeni tarih verdi

    Kathimerini gazetesine göre, Ramazan'da faaliyete geçecek caminin, normal günlerde ilk namaz vaktinden yarım saat önce kapılarını açması, son namaz vaktinden yarım saat sonra kapaması, Ramazan ve diğer özel günlerde ise 24 saat hizmet vermesi bekleniyor.

    Dış cephesindeki alanlar tamamlanan, avlusuna çeşme konulan ve bitkiler dikilen camide kimin imamlık yapacağı da netleşiyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
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    Atina'nın ilk camisinin faaliyetlerini denetlemekle görevlendirilen idari komite, imam pozisyonu için Fas doğumlu Yunan vatandaşı Zeki Muhammed'i adayı olarak belirledi ve Eğitim Bakanı Kostas Gavroglou'na sundu.

    25 yıl önce Yunanistan'a gelmiş olan 50 yaşındaki Zeki Muhammed, ilahiyat ve matematik eğitimi almış olması, Arapça, Yunanca, Fransız bilmesiyle öne çıkıyor.

    Atina’daki resmi izinli beş mescitten birinde imam olarak görev yapan iki çocuk babası Muhammed’in, Atina’daki Müslümanlar arasında çok saygın bir konumda olduğu belirtildi.

    Atina’da 250 bin Müslüman yaşıyor ve 70 izinsiz mescit bulunuyor.

    Tarihi Beyazıt Camisi yandı
    © Fotoğraf : Twitter
    Avrupa'daki en eski Osmanlı camisi yandı

    Yaklaşık 1 milyon euroya mal olan 600 metrekarelik ilk camide, 300 erkek ve 50 kadın için ayrı ibadet yeri olacak.

    2013’de dayanan cami inşası kararı, sık sık aşırı sağcı ve dinci grupların protestosuna uğrayarak sekteye uğramıştı.

    Atina’daki Osmanlı döneminden kalma camiler ise müzeye dönüştürülmüş durumda.

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