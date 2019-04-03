Kadın makineli tüfek nişancısı 'Cadı' Donbass'ta hayatını kaybetti

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Eylül 2016'dan bu yana Donbass'ta görev yapan Çernovaya, yeraltı sığınağına havan mermisi isabet etmesi sonucu öldü.

Facebook hesabından Çernovaya'nın ölümü hakkında bir mesaj paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, "Cepheden kötü haber geldi. Havan mermisi doğrudan yeraltı sığınağına isabet etti. Yana'yı gönüllü ve neşeli bir kişi olarak tanıdım. İnanamıyorum" ifadelerini kullandı.