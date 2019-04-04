Bulgaristan: Çavuşoğlu’nun söylediklerinin yanlış çevrildiğine dair açıklama, ‘tuhaf bir özür’

© AA / Lokman İlhan Lütfi Mestan'dan Bulgaristan Türklerine milli azınlık statüsü verilmesi çağrısı

Focus haber ajansının aktardığına göre Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sofya'nın Ankara'nın baskısıyla Dinler Yasası'nda değişiklikler yaptığı konusunda söylediklerinin yanlış çevrildiğine dair açıklamasının Bulgaristan'dan ‘tuhaf bir özür dileme' biçimi olabileceğini ifade etti.

Zaharieva, "Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasının, tuhaf bir özür dileme biçimi olduğunu tahmin ediyorum. Onlara göre Bakanın böyle bir şeyi kast etmediğini anlıyorum. Anlıyorsunuz ki, biz de tepki vermeden önce Bakanın neler söylediğini dikkatli bir şekilde okuduk" diye konuştu.

DIŞİŞLERİ YANLIŞ ÇEVİRİ YAPILDIĞINI BELİRTMİŞTİ

Bulgaristan parlamentosunun Dinler Yasası'nda dini kurumların devlet borç ödemelerinin 10 yıl ertelenmesine olanak sağlayan değişiklik kararının ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yasadaki değişiklik metninin ‘özgürlükleri ihlal ettiği' için ‘Türkiye'nin müdahale etmek durumunda kaldığını' belirtmişti.

Bulgaristan'ın tepkisi üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bulgaristan Dinler Yasası hakkında bu ülke basınında çıkan haberlere ilişkin, "Sayın Bakanımızın geçtiğimiz günlerde, Bulgaristan'da parlamentodan geçen Dinler Yasası değişiklikleri ve uluslararası normlar konusunda Bulgar Dışişleri Bakanı'yla geçmişte yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunduğu bir konuşmanın, kelimeler yanlış çevrilerek Bulgaristan basınında farklı şekilde yorumlandığı ve çarpıtıldığı görülmektedir. Bazı art niyetli çevrelerin Türk-Bulgar dostluğunu zedelemek amacıyla bu yolu denedikleri düşünülmektedir. Ancak sağlam temeller üzerine kurulu olan Bulgaristan ile dostluğumuz bu gibi oyunlarla bozulamayacaktır" açıklamasında bulunmuştu.