Af Örgütü: İskandinav ülkelerindeki cinsel saldırı mağdurları adalet bulamıyor

Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç'in cinsiyet eşitliği açısından ilk sıralarda yer almasına rağmen ciddi derecede yüksek tecavüz oranlarına sahip olduğu ve adalet arayan bu ülkelerdeki mağdurların çoğu zaman yüzüstü bırakıldığı belirtildi.

© AA / Büyükelçilik İskandinav ülkelerinde sünnetin yasaklanması tartışılıyor

Uluslararası Af Örgütü, dört İskandinav ülkesi Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç'teki cinsel saldırılar ve faillerin yargılanmasına ilişkin bir rapor yayımladı.

"Değişim zamanı: İskandinav ülkelerindeki tecavüz mağdurları için adalet" adlı raporda, hatalı yasalar, yaygın zararlı inanışlar ve toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının bu ülkelerdeki tecavüzcülere bir dokunulmazlık verdiği ifade edildi.

Tecavüz mağdurlarının karşılaştığı durumların dört ülkede de aynı olmamakla birlikte, "kadına yönelik cinsel şiddeti görmezden gelen, inkar eden ve üstünü örten adalet sistemleri açısından rahatsız edici şekilde bu ülkeler arasında paralellikler bulunduğu" ifade edildi.

Tüm İskandinav ülkelerinin imza attığı İstanbul Sözleşmesine göre, tecavüz ve cinsel nitelikteki tüm rıza dışı eylemlerin suç olarak sınıflandırılması gerektiği, ancak Finlandiya, Norveç ve Danimarka'daki yasalarda, "rıza dışı olması" temeline dayanan bir tecavüz tanımı bulunmadığına dikkati çekildi.

Raporda, yasada veya uygulamada, bir mağdurun fiziksel olarak direnmediği için rıza gösterdiği varsayımının sorunlu olduğu, çünkü cinsel saldırı sırasında mağdurda "donma" gibi fizyolojik veya psikolojik eylemsizlik görülebildiğine vurgu yapıldı.

© REUTERS / Adnan Abidi Norveç Başbakanı'ndan göçmenlere: Dil öğrenmezseniz sosyal yardım yok

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo, cinsiyet eşitliği açısından ilk sıralarda yer alan İskandinav ülkelerinin şok edici derecede yüksek tecavüz oranlarına sahip olmasının bir çelişki olduğunu belirtti.

Damgalanma ve adalet sistemine duyulan güvensizliğin, çoğu zaman kadınların ve kızların saldırıları rapor etmemesine yol açtığına dikkati çeken Naidoo, ayrıca mağdurların adalet arayışlarında sık sık yüzüstü bırakılmalarına vurgu yaparak, kurumsal ve sosyal değişime, kanun değişikliğinden çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.