Kayıt
13:17 04 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hollanda'nın Lahey kentinde Mevlânâ Celâleddin Rûmî'ye atfen Rumi marka votka

    Hollanda'da 'Rumi' marka votka üreten iş adamı Türklerin kendisini tehdit ettiğini söyledi

    © Facebook
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Hollanda'nın Lahey kentinde Mevlânâ Celâleddin Rûmî'ye atfen "Rumi" marka votka üreten Ofran Badakhani, Türkiye'de hakkında başlatılan olumsuz kampanya nedeniyle çok sayıda tehdit aldığını belirtti.

    Lahey kentinde Mevlânâ Celâleddin Rûmî'ye atfen ‘Rumi' marka votka üreten iş adamı Ofran Badakhani, Türklerden gelen yoğun tehditler nedeniyle 3 gün boyunca işyerini kapattığını söyledi.

    Almanya'nın Duisburg kentinde inşaatı devam eden bir camiye hakaret içerikli yazılar yazıldı.
    © AA / IGMG
    Almanya'da Mevlana Camisi'ne 'Davut Yıldızlı' saldırı
    BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Lahey'de De Filosoof (Filozof) adlı içki mağazasını işleten Badakhani, Türkiye'de hakkında olumsuz kampanya başlatıldığını belirtti.

    Afganistan'dan 14 yaşında kaçan ve Hollanda'da siyaset felsefesi eğitimi alan 36 yaşındaki Badakhani, votka ile Fars kökenli düşünür ve şair Mevlânâ Celâleddin Rûmî'yi ‘onurlandırmak istediğini' anlattı.

    ‘RUMİ'NİN TÜRKLERLE HİÇBİR İLGİSİ YOK'

    "Rumi'nin Türklerle hiçbir ilgisi yok" diyen Badakhani, 13. Yüzyıl'da yaşayan ünlü düşünürün Kuzey Afganistan'da doğduğunu anımsattı.

    Fars kökenlilerin, Mevlana'nın şiir ve sözleri ile büyüdüğünü söyleyen Badakhani, "Bizzat Rumi de, şimdi benim işlerimi mahvetmek isteyenlere benzeyen dogmatik Müslümanlardan kaçmak zorunda kaldı" dedi.
    Habertürk gazetesi yazarı Murat Bardakçı, Fars kökenli bir Afganistan göçmeni olan Badakhani tarafından üretilen ‘Rumi' adlı votkayı köşesine taşıdı.

    ​Bardakçı'nın 8 Mart'ta yayımlanan yazısının başlığı, "Böyle bir edepsizlik karşısında hiç çekinmeyin, ağzınıza ne gelirse söyleyip rahatlayın!"dı.

    Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, 8 Mart'ta Twitter hesabından, Rumi marka votka konusunda gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi.

    Leonardo di Caprio
    © Sputnik /
    DiCaprio, Mevlana'ya hayat verecek
    ​Altay daha sonra, ‘2.5 milyon Konyalı adına' Hollanda makamlarına bir mektup gönderdi.

    Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine göre Altay, ‘ayrılıkçı ve kışkırtıcı' olarak tanımladığı girişime tepki göstererek, Hollandalı yetkililerden Rumi marka votkanın satışını durdurmasını istedi.

    'VOTKAM, ONA BİR HEDİYEDİR'

    İş adamı Ofran Badakhani, De Telegraaf gazetesinin, "Madonna, Chris Martin gibi dünya yıldızlarının da ilham aldığı ve birçok Müslüman tarafından kutsal sayılan Mevlana'nın adının alkollü bir içkiye verilmesinin tepki çekeceğini düşünmediniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Hayır. Biz Farsiler, Rumi'yi şarap hakkında da yazan bir şair ve düşünür olarak anarız. Şiirlerini atasözü olarak kullanırız. Votkam, ona bir hediyedir."

    Fars toplumunun İran, Afganistan ve Tacikistan'da binlerce yıldır önemli bir şarap kültürüne sahip olduğunu söyleyen Badakhani ancak "katı İslami görüşün baskısı nedeniyle" bu kültürün neredeyse tamamen ortadan kalktığını savundu.

    İlgili konular:

    Mevlana’nın asıl kabrinin girişini 4. Murat'tan sonra gören ilk devlet başkanı Erdoğan oldu
    Nuri Alço, Mevlana'yı canlandıracak
    Etiketler:
    Fars, votka, içki, şarap, Müslüman, De Filosoof, De Telegraaf, Uğur İbrahim Altay, Ofran Badakhani, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Yusuf Özkan, Mevlana, Murat Bardakçı, Lahey, Hollanda, Konya, Tacikistan, Afganistan, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Moskova'da Miss International Mini 2019 Yarışması
    Moskova'da kısa boylu güzeller yarıştı
    Karikatür
    Pentagon: F-35 meselesini çözmeyi umuyoruz
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet