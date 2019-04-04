İtalya'da evde sünnet operasyonu bir bebeğin daha canını aldı

Geçen hafta, İtalya'nın Bologna kentinde anne-babasının evde sünnet operasyonu yapmaya çalıştığı belirtilen 5 aylık bir bebek hayatını kaybetmişti. İtalyan basını bugün Cenova kentinde bir bebeğin daha aynı şekilde öldüğünü açıkladı.

İtalyan haber ajansı ANSA, evde annesi ve anneannesi tarafından sünnet operasyonu yapılmaya çalışan yeni doğmuş bir bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gece yarısı eve ambulans çağrıldığı ancak sağlık ekipleri eve ulaşamadan bebeğin öldüğü belirtildi.

Nijerya asıllı olduğu belirtilen 25 yaşındaki anne ve anneanne hakkında soruşturma açıldı.

Geçen Aralık ayında Roma'da 2 yaşındaki bir çocuk, Mart ayında ise Bologna kentinde 5 aylık bir bebek, anne-babası tarafından evde sünnet edilirken fenalaşmış, aşırı kan kaybı ve kalp durması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Giulia Grillo sosyal medyada yazdığı mesajında, "Bir çocuk daha evde yasa dışı biçimde yapılan sünnet ritüeli nedeniyle öldü. Sünnet cerrahi bir işlemdir ve hijyen-sağlık şartlarının yerine getirilerek uygulanması gerekir. Çocukların hayatı ve sağlığı her şeyden önce gelir. Ailelere yardım için protokoller ve hekimler mevcut. Bu işlemi evde yapmayın, risk almayın!" demişti.

İtalya'da özellikle müslüman göçmen ailelerin evde sünnet operayonu uygulamalarında artış gözlemlendiği belirtiliyor. Ülkedeki devlet hastanelerinin tıbbi gereklilik haricinde sünnet operasyonu yapılmıyor, özel kliniklerde ise ücretler çok yüksek.

Yabancı Kökenli Doktorlar Derneği (AMSI) Başkanı Foad Aodi, esas gerekli olanın "devlet ve özel sağlık kurumlarında sünnetin erişilebilir ücretler karşılığında yapılmasını sağlayan ulusal yasalar" olduğunu belirtmişti. Dernek, bu sorunu kamu kurumları ve siyasetçilerle görüştüklerini açıklamıştı.