Avrupa Konseyi: Binlerce oyun yeniden sayılması, sürecin bütünlüğüyle ilgili soru işaretleri ortaya çıkarır

Strasbourg'da 36. Genel Kurul oturumunu gerçekleştiren Kongre, Türkiye'deki yerel seçimlerle ilgili bir bildiri yayınladı.

Bildiride Türkiye yerel seçimleriyle ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

"Yakın farkla biten sonuçlarda yeniden oy sayma işinin zorluğunu kabul ediyoruz. Bu çok az görülen ve normal olarak sadece bazı yerler için öngörülen bir oylama. Çok fazla yerde ve binlerce oyun yeniden sayılması bütün seçim sürecinin bütünlüğüyle ilgili soru işaretlerini ortaya çıkarır."