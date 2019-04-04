AİHM'den Cizre, Silopi ve Sur için 32 ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2015-2016 yıllarında Cizre, Silopi ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu reddetti.

AİHM, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 2015 ve 2016 yıllarında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve yürütülen askeri operasyonlarıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu daha karara bağladı.

İddiaları inceleyen AİHM, söz konusu iddiaları kabul edilemez bularak, 32 başvuruyu da oy birliğiyle reddetti.

TOPLAM 34 BAŞVURU YAPILDI

© Sputnik / Ömer Faruk Baran AİHM'den Cizre başvurusuna ret

2015 ve 2016 yıllarında ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin AİHM'e toplamda 34 başvuru yapıldı.

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan yazılı görüşler, 13 Temmuz 2017'de AİHM'e iletildi. AİHM, yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğinin ileri sürüldüğü bu 34 başvuru arasından daha önce 2 başvuruyu duruşmalı olarak incelemeye karar verdi.

Strazburg'da 13 Kasım 2018'de görülen duruşmanın ardından AİHM, 29 Ocak 2019'da açıkladığı kararlarla söz konusu 2 başvuruyu kabul edilemez buldu.

‘ÖNCE ŞİKAYETLERİNİ TÜRK MAHKEMELERİ ÖNÜNDE DİLE GETİRMELİLER'

© Sputnik / Ömer Faruk Baran AİHM, Türkiye’den Cizre için savunma istedi

Kararda, AİHM yetkisinin ikincilliğine atıf yapılarak başvurucuların, AİHM'den önce şikayetlerini Türk mahkemeleri önünde dile getirmeleri gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda özellikle başvuranlar tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurularla ilgili incelemenin henüz sürdüğüne işaret edildi. Kararda, Anayasa Mahkemesi'nin tüketilmesi gereken ve etkili iç hukuk yolu olduğu vurgulandı.

‘ETKİLİ İÇ HUKUK YOLLARI TÜKETİLMEDİ'

AİHM, 4 Nisan 2019 tarihinde verdiği kararlarla, daha önceki kararlarına atıfta bulunarak Anayasa Mahkemesi önündeki başvuruların henüz inceleme aşamasında olduğunu, bu nedenle etkili iç hukuk yollarının tüketilmediğini belirtti ve diğer 32 başvuruyu da kabul edilemez buldu.