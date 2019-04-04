Avusturya'da mimlenmiş yasadışı göçmenden kadın cinayeti: Göğsünde kıl yok, penisin çok küçük diye erkekliğime hakaret etti

Avusturya'da kabarık suç sicili nedeniyle 2011'de oturma izni iptal edilmesine rağmen kalan bir göçmen, 7 çocuk annnesi hayat arkadaşını öldürmekten yargılandığı davada, kadının göğüs kıllarının az ve penisinin küçük olduğunu söylemesini cinayet nedenleri arasında gösterdi.

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Viyana'daki bir mahkemede görülen Iraklı Kürt göçmen Daban K.'nın Iraklı 7 çocuk annnesi hayat arkadaşını öldürmesiyle ilgili davada jüri cinayet suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti, ancak kararın temyiz süreci bulunuyor.

Kendisinden 10 yaş büyük Nagsha R.'yi defalarca bıçaklayarak öldürdüğünü önce inkar sonra itiraf eden 40 yaşındaki Daban K.'nın mahkemedeki ifadesine Avusturya basını geniş yer ayırdı.

"Bu kadını çok seviyordum" diyen Daban K., geçen yıl dini nikah kıymalarının ardından kadının kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemediğini, haşhaş kullandığı gerekçesiyle kendisiyle kavga ettiğini ve hakaret ettiğini anlattı.

'VİBRATÖRÜ TEHLİKELİ BULUP ÇÖPE ATTIM'

"Benim erkekliğime hakaret etti, bana göğsümde kıl bile olmadığını söyledi" diyen Daban K., kadının vibratörünü de 'tehlikeli' bulduğu için attığını söyledi.

© Fotoğraf : Avusturya medyası Iraklı Kürt göçmen Daban K., Iraklı 7 çocuk annnesi hayat arkadaşını öldürmekten Viyana'daki bir mahkemede yargılandı.

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Kadının erkek misafir kabul ettiği ve kendisini aldattığı iddialarını da savunmasına ekleyen Daban K., "Beni başka erkeklerle üç kez aldattı, artık benimle yatmak istemiyordu ve bir noktada bana penisimin çok küçük olduğunu söyledi" dedi.

'BANA O SALDIRDI'

Cinayet günü Iraklı bir erkeğin estetik ameliyat için 3 bin euro vermek üzere kadını sokakta beklediğini iddia etti.

Suç sicili kabarık göçmen, elinde bıçakla "Sen erkek değilsin, seni öldüreceğim" diye tehdit eden kadının elinden bıçağı kaptığını ve kendini kaybedip öfkeden gözü dönmüş halde sapladığını, ama ayrıntıları hatırlamadığını savundu.

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'HER ŞEYİ GÖREN' KOMŞU

Bir komşu ise erkeğin apartmanın içinde bıçakla kovaladığı kadının "İmdat, beni kurtarın, beni kesmek istiyor" diye bağırdığını, kendisinin koşup geldiğini, kilitli olmadığından daire kapısını açtığını, Daban'ı kadını bıçaklarken ve daha sonra cansız bedenin üzerine sandalye, masa ve örtü yığarken gördüğünü söyledi. Komşuya göre Daban daha sonra sakin şekilde daireden ayrıldı.

SIĞINMACI SİSTEMİNDE TAM BİR SKANDAL

Sözkonusu kadın cinayeti, Avusturya'da sığınmacı sistemiyle ilgili tartışmayı da yeniden alevlendirdi.

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SINIRDIŞI EDİLMELİYDİ

14 yıl önce Avusturya'ya gelen Daban K.'nın sığınma başvurusunun 2005'te reddedildiği, ama korunması gerektiğine dair karar olduğu için sınırdışı edilmediği, 2011 yılında haraç almaktan mahkum edilince korunma statüsünü kaybettiği, böylece Irak'a sınırdışı edilmesi gerektiği halde yasadışı biçimde ülkede kaldığı, hatta 2014'te tekrar sığınma başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

HAPİSTE OLMALIYDI

2016'da kaçakçılıktan hapse mahkum edilen ve ardından insana fiziksel zarar vermekten 9 ay hapse daha hapse çarptırılan, fakat durumunun gözaltına müsait olmadığı gerekçesiyle demir parmaklıklar ardına konulmayan Daban K. hapis yatabileceğine yönelik karşı psikyatrik raporu da mahkemeye götürüp serbest kalmayı başardı. 2017'de tekrar oturma izni başvurusu yapıp ülkede kalan Daban K. geçen yıl da hapis yatması gerekirken kadın cinayeti işlemekle meşguldü.