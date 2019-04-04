‘Ankara’nın Çavuşoğlu’nun ifadeleri ile ilgili doğrudan özür dilemesi pek mümkün görünmüyor’

Bulgar bTV televizyonuna konuşan Vodenski, Sofya'nın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifadeleri için Ankara'dan doğrudan bir özür beklememesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözlerinin yanlış çevrildiğine dair açıklamasını ‘hantal' olarak nitelendiren Vodenski, ancak bu açıklamanın yine de özür niteliği taşıdığını ifade etti.

"Adeta ofiste bir stajyer tarafından hazırlanmış gibi, çünkü bu, olup bitenlerle ilgili en eski ve en olağan açıklama. Sözde çevirmen kötü çevirmiş, sözde Bulgar medyasında kötü niyetli bir takım çevreler varmış gibi" diyen Vodenski, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nınsa Çavuşoğlu'nun sözlerini dikkatli bir şekilde inceleyerek çok diplomatik bir şekilde tepki verdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'de şu anda siyasi araçlar yardımıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun eskiden sahip olduğu topraklardaki etkisini yeniden kazanmasının gerekli olduğuna dair düşüncelerin olduğunu söyleyen Vodenski, "Türkiye'nin elinde bu politikaları yürütmek için, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi çeşitli araçlar var" diye konuştu.

Türk tarafının açıklamasının her şeye rağmen bir anlamda özür olduğuna dikkat çeken diplomat, sözlerine şöyle devam etti:

"Diplomaside, özellikle de açık bir şekilde doğrudan ‘özür dilerim, yanıldım' demek uygun değil. Özel görüşmedeyse, yine pek uygun olmasa da böyle bir şey söylenebilir."

DIŞİŞLERİ YANLIŞ ÇEVİRİ YAPILDIĞINI BELİRTMİŞTİ

Bulgaristan parlamentosunun Dinler Yasası'nda dini kurumların devlet borç ödemelerinin 10 yıl ertelenmesine olanak sağlayan değişiklik kararının ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yasadaki değişiklik metninin ‘özgürlükleri ihlal ettiği' için ‘Türkiye'nin müdahale etmek durumunda kaldığını' belirtmişti.

Bulgaristan'ın tepkisi üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bulgaristan Dinler Yasası hakkında bu ülke basınında çıkan haberlere ilişkin, "Sayın Bakanımızın geçtiğimiz günlerde, Bulgaristan'da parlamentodan geçen Dinler Yasası değişiklikleri ve uluslararası normlar konusunda Bulgar Dışişleri Bakanı'yla geçmişte yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunduğu bir konuşmanın, kelimeler yanlış çevrilerek Bulgaristan basınında farklı şekilde yorumlandığı ve çarpıtıldığı görülmektedir. Bazı art niyetli çevrelerin Türk-Bulgar dostluğunu zedelemek amacıyla bu yolu denedikleri düşünülmektedir. Ancak sağlam temeller üzerine kurulu olan Bulgaristan ile dostluğumuz bu gibi oyunlarla bozulamayacaktır" açıklamasında bulunmuştu.