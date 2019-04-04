Eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Pasi: Balkanlar’ın nükleer silaha ihtiyacı var

Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT'ye konuşan Pasi, Balkanlar'a önleyici unsur olarak nükleer silahların konuşlandırılması gerektiğini kaydetti.

Pasi, "Genel olarak Balkanlar'da nükleer silahların bulunması gerekiyor. Ancak Bulgaristan'a şu anda gerekli olan şey, yeni askeri deniz üsleridir. Bu deniz üslerinde nükleer silahlar konuşlandırılırsa, gerçekten de asayiş sağlanmış olacak" diye konuştu.

Nükleer silahların kullanılmasından yana olmadığını vurgulayarak, bu silahların tarih boyunca ‘yalnızca bir kez kullanıldıklarını' belirten Pasi, şöyle konuştu:

"Bu silahların amacı sadece korumaktır, (nükleer silah) yalnızca bir kez İkinci Dünya Savaşı'nın durdurulması için Japonya'ya karşı kullanılmıştı. Belki de savaş daha ılımlı yöntemlerle de sonlandırılabilirdi, fakat şöyle ya da böyle Japonlar, diğer tüm önerileri reddediyordu ve Amerikalılar, ‘eğer iyilik istemiyorsanız, o zaman kötü olacağız' demek durumunda kaldılar."

Pasi geçen mart ayında da, Balkanlar'da ‘Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi barış garantisi veren nükleer silahlara ihtiyaç duyulduğunu' açıklamıştı.