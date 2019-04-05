Kiev'de bir caddeye McCain'in adı verildi

Ukrayna'da Kiev Kent Konseyi, Peçerskiy bölgesindeki bir caddeye geçen yıl hayatını kaybeden ABD'li senatör John McCain'in adını verdi. Cadde daha önce Sovyet istihbarat subayı İvan Kudrya'nın ismini taşıyordu.

© REUTERS / Aaron P. Bernstein McCain'in tabutuna bir Rus omuz verecek

Ukrayna Bağımsız Haber Ajansı'nın aktardığına göre (UNIAN), Kiev Kent İdaresi'nin internet sayfasında başlatılan bir imza kampanyasının ardından, Kent Konseyi üyeleri de bir caddeye McCain'in adının verilmesi girişimine destek verdi. Peçerskiy bölgesindeki bir caddeye McCain'in adının verilmesine karar verildi.

Sovyet istihbarat subayı ve ‘Sovyetler Birliği Kahramanı' unvanına sahip İvan Kudrya'nın ismini taşıyan cadde, artık John McCain caddesi oldu.

Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko iktidarını ve Rusya'ya karşı yaptırımları destekleyen McCain, 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Poroşenko, McCain'i ‘Ukrayna'nın kahramanı, demokrasi ve özgürlük savaşçısı' olarak nitelendirmişti.