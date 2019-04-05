Alman milletvekili: NATO küresel güvenlik için bir tehdit, artık dağılmalı

Almanya Federal Meclisi Sol Parti milletvekili Alexander Neu, NATO’nun küresel güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu ve dağılması gerektiğini ifade etti. İttifak’ın mevcut konumunu korumak için sürekli yeni cepheleşmeler içine girdiğini belirten Neu, Rusya’nın da yer aldığı yeni bir kolektif güvenlik sisteminin kurulması gerektiğini aktardı.

© REUTERS / Benoit Doppagne 'NATO içinde çıkar birliğinden söz etmek mümkün değil'

Die Freiheitsliebe haber sitesi için bir makale kaleme alan Neu, NATO'nun gücünü yalnızca kendi çıkarlarını korumak için kullandığını, aynı zamanda uluslararası hukuku ihlal edip askeri krizlerin fitilini ateşlediğini belirtti.

NATO'nun 70. yıldönümünün kutlama nedeni olmadığını belirten Neu, İttifak'ın son on yıldır Yugoslavya'yı bombalaması ve Afganistan'daki savaşla ‘gerçek yüzünü' gösterdiğini vurguladı.

İttifak'ın mevcut konumunu kaybetmemek için silahlarını arttırıp, sürekli yeni cepheleşmeler içine girdiğini ifade eden Neu "Buna artık bir son verilmeli. Sol Parti, bu nedenle Almanya'nın NATO'dan çıkması, NATO'nun dağılması ve yerine Rusya'nın da katılımıyla yeni bir kolektif sistem kurulmalı" değerlendirmesinde bulundu.