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    Macaristan Başbakanı Viktor Orban

    Macaristan lideri Orban: Brüksel'deki elitin çabaları frenlenmeli ve göç durdurulmalı

    © REUTERS / Francois Lenoir
    Avrupa
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    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, göç konusunda Avrupa Birliği (AB) bürokratlarının yerine AB üyesi ülkelerin kendi kararlarını alabilmesi gerektiğini söyledi.

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban
    © AFP 2019 / EMMANUEL DUNAND
    Macaristan Başbakanı Orban ile Avrupa Parlamentosu arasında kriz
    26 Mayıs'ta düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili partisinin programını tanıtan Orban, AB Komisyonunun izlediği göçmen politikasına sert tepki gösterdi. Orban, Macar asıllı ABD'li iş adamı George Soros'a bağlı sivil toplum örgütlerinin düzensiz göçmenlere, AB'nin ise Soros'a bağlı kuruluşlara yardım ettiğini iddia etti.

    AP seçimlerinin göçmen karşıtı ve göçmen taraftarlarının mücadelesi olarak geçeceğini öne süren Orban, seçimlerde Hristiyan medeniyetinin varlığının bahis konusu olduğunu savundu. Göç konusunun her ülkenin kendi egemenlik hakkı olduğunu, bu konuda AB üyesi ülkelerin de ayrı ayrı karar alabilmesi gerektiğini belirten Orban, "Brüksel'deki elitin, gücü ele geçirme çabaları frenlenmeli ve göç durdurulmalı." dedi.

    Macaristan'da geleneksel aile değerlerini ve bol çocuklu anneleri teşvik etmeyi amaçlayan posterlere bakanlar, genç çifti çok tanıdık buldu. Zira son bir yıldır piyasada sadakatsizlik teması için kullanılan fotoğraflardaki çiftti bu.
    © Fotoğraf : Twitter
    Orban'ın 'en az 4 çocuklu mutlu aile' kampanyasının reklamı, 'sadakatsiz erkek arkadaş' fenomenine yaptırıldı
    Orban, partisi Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve AP'de üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) ile son dönemde yaşanan gerginlikle ilgili ''Geleceğimiz hakkında EPP değil biz karar vereceğiz. Seçim sonrası EPP'nin hangi yöne gittiğine bakacağız. EPP şimdilik Avrupa imparatorluğu ve göçmenlerin Avrupasını kurmak isteyen sola, liberallere yönelmiş durumda.'' diye konuştu.

    Konuşmasında AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i de sert bir şekilde eleştiren Orban, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve düzensiz göçmenlerin AB'ye gelmesinden dolayı Juncker'i ve Komisyonu suçladı.

    SOROS'UN FOTOĞRAFININ KULLANILDIĞI GÖÇMEN KARŞITI KAMPANYA

    Macaristan doğumlu ABD'li George Soros bir ekonomik forumda
    © AFP 2019 / LAKRUWAN WANNIARACHCHI
    Soros: Avrupa yanlısı çoğunluk, şuursuzluktan uyanmazsa AB de Sovyetler gibi çökecek
    Macaristan hükümetinin, 19 Şubat'ta AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuştu.

    9 ülkeden 13 EPP üyesi parti, Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz'in, Avrupa değerlerine uymadığını, "Hristiyan-demokrat" değerlerden uzaklaştığını ve "Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü" öne sürerek EPP'den atılmasını talep etmişti.

    20 Mart'ta EPP'nin Brüksel'deki toplantısında, Fidesz'in EPP üyeliğinin askıya alınması yönündeki öneri, 3'e karşı 190 oyla kabul edilmişti.

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    Etiketler:
    Göç, Fidesz (Macar Yurttaş Birliği), Avrupa Birliği (AB), Avrupa Parlamentosu (AP), Viktor Orban, Macaristan
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