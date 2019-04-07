Paris'teki bina yangınında şiddetli patlama: Yaralılar var

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'in 19. bölgesinde bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler üst katlara sıçrarken patlama meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Öte yandan yangının çıktığı caddede elektrikler de kesildi.

BREAKING VIDEO: Large explosion rocks Paris during a massive fire. pic.twitter.com/Z0xnatk8vJ — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) April 6, 2019

​ Henüz yaralı veya ölü sayısı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, binayı saran alevlerin korkutucu olduğu vurgulandı. Yangın çıktığı binanın alt katlarında dükkanların bulunduğu ve üst katlarında ikamet olarak kullanıldığı öğrenildi.