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12:50 07 Nisan 2019
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    Amesbury'de koruyucu elbiseleriyle incelemelerde bulunan uzmanlar

    Amesbury olayından sağ kurtulan İngiltere vatandaşı, Rusya Büyükelçisi ile görüştü: Nasıl tedavi edildiğini bilmiyor

    © REUTERS / Henry Nicholls
    Avrupa
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    İngiltere’nin Amesbury kentinde zehirlenen 2 kişiden biri olan Charlie Rowley, Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko ile görüştü. Yakovenko, Rowley’in nasıl tedavi edildiğini bilmediğini söyledi. Rowley ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada Yakovenko’ya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme talebini ilettiğini aktardı.

    İngiltere’nin Amesbury kentinde zehirlenen 2 kişiden biri olan Charlie Rowley, Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko ile dün bir araya gelerek, Salisbury ve Amesbury’deki zehirlenme olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmaları ele aldı.

    Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yakovenko, “Rowley ve ağabeyinin (Mathew) bize soracağı birçok soru vardı ve bu soruları cevaplamaktan mutluluk duydum. Onlara Salisbury’de olanlarla ilgili bizim göz önünde bulundurduğumuz ve düşündüğümüz her şeyin yazılı olduğu raporumuzu sundum. Rowley’in yönelttiği soruların çoğu bilgi eksikliğinden kaynaklıydı” dedi.

    Yakovenko, Rowley’e zehirlenme olayında kullanıldığı iddia edilen Noviçok maddesinin Avrupa’da ki herhangi bir laboratuarda üretilebileceğini ifade ettiğini belirtti.

    'BİLGİLERİ İNGİLİZ GAZETELERİNDE YAZILANLARDAN İBARET'

    Amesbury olayı
    © AFP 2019 / Geoff Caddick
    'Amesbury olayından sağ kurtulan Rowley, yeniden hastaneye kaldırıldı'
    Yakovenko “Olayla ilgili bizim nasıl bir duruşumuz olduğunu bilmiyorlar, İngiliz gazetelerinde ne yazılıysa o kadar bilgi sahibiler. Rowley’nin, nasıl tedavi edildiğini bilip bilmediğini sordum. İki kardeş bilmediklerini söyledi. Rowley ne ile zehirlendiğini yalnızca polisin verdiği bilgi üzerinden biliyor. Bir aşamada İngiliz yetkililerin yaptığı her şey ve her açıklamanın teyit edilmesi gerekiyor. Sanırım yavaş yavaş zarar gören taraf ve ailesinin kafasında da bir şeylerin teyit edilmesi yönünde soru işaretleri oluşuyor” ifadelerini kullandı.

    Yakovenko açıklamalarına şöyle devam etti: “Diğer yandan konuyla ilgili yayınlanan her şey hakkında soru sormalarını istedim. Sanırım söylediklerimin yüzde 80’i birçok şeyi açığa çıkardı. Sağlığının giderek kötüye gittiğini düşünen Rowley, üçüncü bir ülkede tıbbi muayeneden geçmek istediğini belirtti.”

    'PUTİN’LE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİMİ İLETTİM'

    Diğer yandan görüşmenin ardından Sunday Mirror’a konuşan Rowley, Yakovenko’ya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinin mümkün olup olmadığını sorduğunu söyledi.

    Amesbury'de inceleme yapan görevli
    © AFP 2019 / Chris J Ratcliffe
    Amesbury olayından sağ kurtulan Rowley: Parfüm şişesi kapalı ve paketli bir kutudaydı
    Rowley’e göre, Yakovenko talebi Putin’e ileteceğini ve ilettikten sonra kendisine bir bilgi alması halinde e-posta yazacağını söyledi.

    Rowley ve Dawn Sturgess, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği Salisbury yakınlarında bulunan Amesbury'deki evlerinde 30 Haziran'da bilinçlerini kaybetmiş şekilde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir hafta sonra Sturgess hayatını kaybetmişti. Rowley de 20 Temmuz'da taburcu edilmişti. Çiftin, Skripallerin zehirlendiği Noviçok maddesine maruz kaldığı ileri sürülmüştü.

    İngiliz terörle mücadele dairesi Skripal olayı ile Amesbury olayı arasında bir bağlantı olduğu iddialarına ilişkin bir kanıt bulunmadığını belirtse de, Londra, Skripallerin zehirlenmesinde olduğu gibi bu olayda da Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Rusya ise suçlamaları reddediyor.

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    Etiketler:
    Vladimir Putin, Aleksandr Yakovenko, Charlie Rowley, Amesbury, İngiltere, Rusya
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