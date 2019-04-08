Kayıt
01:25 08 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    SOS Mediterranee'ye ait The MV Aquarius, Akdeniz'de göçmen kurtarma operasyonunda

    64 göçmeni taşıyan 'Alan Kurdi' gemisi 5 gündür denizde bekletiliyor

    © REUTERS / Tony Gentile
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Libya'dan Avrupa'ya doğru yola çıkan bir göçmen teknesinden 64 kişiyi kurtaran Sea Eye örgütünün Alan Kurdi isimli gemisi, İtalya ve Malta'nın limana yanaşma izni vermemesi nedeniyle 5 gündür denizde bekletiliyor.

    Çanakale'de göçmen teknesi battı
    © Fotoğraf : DHA
    Çanakkale'de göçmen teknesi battı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp
    İsmini, 2015'te Bodrum kıyılarında cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Suriyeli bebekten alan Alan Kurdi gemisi, geçen Çarşamba günü Libya açıklarındaki kurtarma operasyonuyla 64 göçmeni denizden kurtardı. Gemiyi işleten Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye, göçmen teknesinin zor durumda olduğunu öğrendiklerinde Libya Sahil Güvenliği ile temasa geçmeye çalıştıklarını ancak hiçbir yanıt alamadıklarını açıkladı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre, Alan Kurdi gemisinin bunun üzerine 64 göçmenle birlikte en yakın güvenli limanlar olan Malta-İtalya yönüne doğru ilerlemeye başladı. Ancak her iki ülkenin de liman açmayı reddetmesi nedeniyle Alan Kurdi gemisi denizdeki 5. gününe de İtalya'nın Lampedusa adası ile Malta arasındaki uluslararası sularda güvenli bir liman açılmasını bekleyerek girdiler.

    ​İtalyan basınına göre İtalya geçen Cuma günü yalnızca bebekli kadınların çocuklarıyla birlikte karaya çıkmasına onay verdi. Ancak gemideki anneler diğer aile fertlerinden ayrılmamak için bunu kabul etmedi. Gemide 11 aylık bir bebek ile 6 yaşında bir çocuğun ve bir de hamile kadının bulunduğu belirtiliyor.

    'GEMİDEKİLERİN FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK DURUMLARI KÖTÜ'

    Alan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi
    © AFP 2019 / JAIME REINA
    Kurtarma gemisine Aylan Kurdi'nin adı verildi
    Sea Eye örgütünden bugün yapılan basın açıklamasında, gemideki 64 göçmen ve 17 mürettebatın gemi kapasitesinin üzerinde olduğu ve karaya çıkmalarının geciktirilmesi nedeniyle koşulların gittikçe ağırlaştığı vurgulandı. Geminin bulunduğu bölgedeki olumsuz hava koşulları ve yaklaşan fırtına nedeniyle gemideki insanların büyük tehlike altında oldukları belirtildi.

    Açıklamada gemideki durum da şöyle aktarıldı: "Kurtarılan kişilerin çoğu, Libya'da tutuldukları kamplardaki ağır koşullar ve kaçışları sonrası fiziksel olarak zayıf durumda. Birçoğu deniz tutmasından muzdarip, bu onları daha da bitkinleştiriyor. Fiziksel koşullara ek olarak birçoğunun psikolojik durumu da kötü. Gemideki kadınlardan biri satılmış, genelevde çalışmaya zorlanmış ve bunu reddedince de işkenceye uğramış. Bu kadının acilen psikolojik desteğe ihtiyacı var, limana yanaşmanın geciktirilmesi nedeniyle daha da fazla stres altına sokulmamalı."

    İtalya'nın kapalı limanlar politikasından sorumlu olan İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise geminin bir Alman NGO'ya ait olması nedeniyle sorunu Almanya'nın çözmesi gerektiğini söyledi. Salvini, dün Twitter'a yazdığı mesajında da Alan Kurdi gemisinin rotasını İtalya'dan çevirerek "geri adım attığını" belirtti ve bu gelişmeyi "İstemek başarmaktır, önce İtalyanlar!" yazarak kutladı.

    BM GÖÇ ÖRGÜTÜ: EN KISA SÜREDE KARAYA ÇIKARILMALILAR

    Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise bu 64 kişiye acilen güvenli liman açılması çağrısı yaptı. Uluslararası Göç Örgütü İtalya Sözcüsü Flavio Di Giacomo, "Sea Eye tarafından kurtarılan ve Alan Kurdi gemisinde bulunan tüm insanlar en kısa sürede karaya çıkarılmalıdır. Bu insanlar güvenli olmayan bir ülkeden, göçmenlerin sıklıkla istismara ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığı Libya'dan geliyor. Üstelik bu ülke bugünlerde daha da tehlikeli" dedi.

    İtalya 12 gündür denizde bekletilen 47 göçmen
    © REUTERS / Guglielmo Mangiapane
    İtalya 12 gündür denizde bekletilen 47 göçmenin karaya çıkmasına izin verdi
    İtalya, göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmasını engellemek için Libya ile anlaşma imzalayarak Libya Sahil Güvenliği'ne denize açılan göçmenleri durdurarak Libya'ya geri götürmesi için destek sağlamıştı. Aralarında Uluslararası Af Örgütü'nün de bulunduğu insan hakları örgütleri ise göçmenlerin Libya'da "vicdana aykırı istismarların yaşandığı merkezlerde hukuk dışı bir şekilde" tutulduğunu belirtiyor.

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de geçen hafta içinde Libya'yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada bu ülkede göçmenlerin tutulduğu merkezlerde gördüklerinden "şoke olduğunu" söyleyerek "Hiç kimse Libya'nın güvenli bir liman olduğunu iddia edemez. Bu göçmenler ve mülteciler yalnızca Libya'nın sorumluluğunda değil, tüm uluslararası camianın sorumluluğundadır" demişti.

    İlgili konular:

    İsveç'te göçmen karşıtı partiden cami yapılması için önerge
    Antalyalılara 'göçmen denizanası' uyarısı
    ABD'de göçmen haberleri yapan 50'den fazla gazeteci gizli takibe alındı
    Etiketler:
    arama-kurtarma gemisi, göçmen teknesi, Alan Kurdi, İtalya, Libya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Filipinler Güzeli adayları basına tanıtıldı
    2019 Filipinler Güzeli adayları basına tanıtıldı
    Karikatür
    'ABD'de OPEC'e anti-tröst davası açılmasına izin çıkarsa, Suudiler petro-doları bırakacak'
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet