ONT haber sitesinin aktardığına göre, Belarus’taki Çernobil yasaklı bölgesi turistlerin ziyaretine açıldı ve ilk geziler gerçekleştirildi. Polesskiy Devlet Radyasyon-Ekoloji Reservi Müdür Yardımcısı Maksim Kudin, bölgenin ziyareti için ücretin 340 Belarus rublesi (yaklaşık 870 TL) olduğunu ifade etti.

Belarus’taki bu yasaklı bölgede boşaltılmış 95 köy bulunuyor.

© Sputnik / Igor Kostin Çernobil Felaketi'nin 32. yıldönümünde Uluslararası Anma Günü 12

Kudin’e göre yurtdışından gelen bir turistin bölgede bulunacağı bir gün boyunca alacağı radyasyon miktarı, seyahati sırasında gerçekleştirdiği uçuş sırasında alacağından daha az.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklığındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da bir deneme esnasında kaza meydana gelmiş ve patlama olmuştu. Patlamadan dolayı havaya yayılan nükleer bulut, bölge ve dünya üzerinde milyonlarca insanı olumsuz etkilenmiş, kanser vakalarında artış yaşanmıştı.

Facia sonrasında yayılan radyasyon Belarus’ta da 46.500 kilometre karelik (toplam alanın yüzde 23’ü) bir alanı etkilemişti. Olaydan ayrıca Rusya’daki 19 bölge etkilenmişti.