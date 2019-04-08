Havayı kirleten araçlar Londra'nın merkezine girmek için ücret ödeyecek

İngiltere'nin başkenti Londra'da yürürlüğe giren 'Ultra Düşük Emisyon Alanı' (ULEZ) uygulaması kapsamında, emisyon standartlarına uymayan araçlar kentin Westminster ve City bölgelerini kapsayan merkezine girişte günlük 12.5 sterlin ödeyecek.

© REUTERS / Imelda Medina Almanya'da 401 bin kişi Volkswagen'ı mahkemeye verdi

Londra Belediyesi, havayı kirleten araçların kent merkezine girmesini engellemeyi amaçlayan ULEZ uygulamasını başlattı.

Uygulamaya göre belirlenen emisyon standartlarına uymayan araçlar kentin Westminster ve City bölgelerini kapsayan merkezine girişte günlük 12.5 sterlin (yaklaşık 90 TL) ödeyecek.

Londra'da özel araçlar halihazırda hafta içi 07.00 ila 18.00 saatlerinde kent merkezine girerken 11.5 sterlin trafik ücreti de ödüyor.

Hava kirliliğini önlemeye dönük ULEZ uygulaması kapsamına giren araçlar arasında 2007 öncesine ait motosikletler, 2006 öncesine ait benzinli araçlar, 2015 öncesine ait dizel araçlar yer alıyor.

Motosikletlerde Euro 3, benzinli araçlarda Euro 4, dizel araçlarda Euro 6 standartlarını karşılamayanlar ULEZ çerçevesinde aynı ücreti öderken, Euro 6 standardını karşılamayan otobüsler ile kamyonlar kent merkezine girmek için günlük 100 sterlin ödeyecek.

© Sputnik / Vladimir Pesnya Rusya'da çevre dostu olmayan otomobillerin trafiğe çıkışı kısıtlanacak

ULEZ kurallarını ihlal eden araçlar 160 sterlin ceza kesilmesi öngörülüyor.

Günde 40 bin aracın kent merkezine girmesini önlemesi beklenen ULEZ uygulamasının, 2021'de kenti kuşatan kuzey ve güney çevre yollarına kadar genişletileceği bildirildi.

Londra Belediyesi, ULEZ uygulaması ile kentteki zehirli emisyonu 2 yıl içinde yüzde 45 azaltmayı hedefliyor.

Belediye verilerine göre kentteki araçların halihazırda yüzde 60'ı belirlenen emisyon standartlarını karşıladığı için yeni ücretten etkilenmeyecek.