Avrupa'da aşırı sağ zirvesinde konuşan Salvini: Türkiye ile üyelik müzakereleri tamamen durdurulmalı

İtalya'da Milano kentinde ‘Sağduyulu bir Avrupa'ya doğru! Halklar Ayaklanıyor' başlığıyla düzenlenen zirveye Salvini'nin yanı sıra Almanya için Alternatif (AfD) Sözcüsü Jörg Meuthen, Finler Partisi'nden Olli Kotro ve Danimarka Halk Partisi'nden Anders Vistisen katıldı.
BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığına göre zirvede konuşan Salvini, Avrupa'yı değiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
'ASLA AVRUPA OLMAYACAK'
"Zafer kazanırsanız ekonomiyi canlandırmak için neler yapacaksınız?" sorusu üzerine Salvini, Türkiye örneğini verdi.
'TÜRKİYE'NİN AB İLE NE ALAKASI VAR'
Türkiye'deki insan hakkı ihlallerine değinen Salvini, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının yeterli olmadığını savundu.
Salvini, "Üyelik süreci askıya alındı. Ama askıya almak yetmez, iptal edilmeli, tamamen durdurulmalıdır. Türkiye'nin AB ile ne alakası olduğunu popüler partiler ve sosyalistler bana açıklasın. Bizim bu konudaki görüşlerimiz çok net" diye konuştu.
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