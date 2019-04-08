Avrupa'da aşırı sağ zirvesinde konuşan Salvini: Türkiye ile üyelik müzakereleri tamamen durdurulmalı

Avrupa'da aşırı sağ partilerin bir araya geldiği zirvede konuşan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının yeterli olmadığını tamamen durdurulması gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nun gelecek ay yapılacak seçimleri öncesinde Matteo Salvini öncülüğünde Almanya, Finlandiya ve Danimarka'dan aşırı sağ-göçmen karşıtı ve popülist parti temsilcileri bir araya geldi.

İtalya'da Milano kentinde ‘Sağduyulu bir Avrupa'ya doğru! Halklar Ayaklanıyor' başlığıyla düzenlenen zirveye Salvini'nin yanı sıra Almanya için Alternatif (AfD) Sözcüsü Jörg Meuthen, Finler Partisi'nden Olli Kotro ve Danimarka Halk Partisi'nden Anders Vistisen katıldı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığına göre zirvede konuşan Salvini, Avrupa'yı değiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

'ASLA AVRUPA OLMAYACAK'

"Zafer kazanırsanız ekonomiyi canlandırmak için neler yapacaksınız?" sorusu üzerine Salvini, Türkiye örneğini verdi.

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Salvini, "Bir örnek vereyim: Bizim için Türkiye, Avrupa değil ve asla olmayacak… Avrupa Komisyonu tuhaf bir şekilde Macaristan, Polonya, Avusturya, İtalya gibi hükümetlere yaptırımlar uygularken yabancı bir güce yıllardır milyarlarca euro hediye ediyor ve bu ülke de bu paraları bizim şirketlerimizle rekabet etmek için kullanıyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN AB İLE NE ALAKASI VAR'

Türkiye'deki insan hakkı ihlallerine değinen Salvini, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının yeterli olmadığını savundu.

Salvini, "Üyelik süreci askıya alındı. Ama askıya almak yetmez, iptal edilmeli, tamamen durdurulmalıdır. Türkiye'nin AB ile ne alakası olduğunu popüler partiler ve sosyalistler bana açıklasın. Bizim bu konudaki görüşlerimiz çok net" diye konuştu.