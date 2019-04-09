'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı

İngiltere'de bir grup milletvekilinin hazırladığı, ülkenin 12 Nisan'da Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını (Brexit) önlemeye dönük tasarı yasalaştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper'ın öncülüğünde hazırlanan ve ülkenin AB'den 12 Nisan'da anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı, Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasında yapılan değişikliklerin Avam Kamarasında kabul edilmesiyle onaylandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de tasarıyı bekletmeksizin onayladı ve böylece tasarı yasalaştı.

Yasaya göre, İngiliz hükümeti yarın Avam Kamarasına değişikliğe açık bir önerge sunacak. Milletvekillerinin önergeye verecekleri değişiklik teklifleriyle, hükümet AB'den talep edeceği Brexit erteleme tarihini belirleyecek.

Kabul edilecek tarih Başbakan Theresa May tarafından, Çarşamba günü yapılacak Brexit gündemli özel AB liderler zirvesine sunulacak.