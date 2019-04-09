Kayıt
05:08 09 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Edouard Philippe

    Fransa Başbakanı Philippe: Cesur vergi indirimleri yapmamız gerekiyor

    © REUTERS / Charles Platiau
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Fransa'da 'Sarı Yelek' protestoları devam ederken Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ağır vergi yükünün Fransız vatandaşlarının öfkesini muazzam şekilde alevlendirildiğini söyledi.

    Sarı Yelekler 17. hafta
    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Fransa'da Sarı Yelekler, gösterilerin 21. haftasında sokaklarda
    Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ocak ayında yaşanan protestolara yanıt olarak yürürlüğe konulan "Büyük Ulusal Tartışma" sürecinin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak ağır vergi yükü nedeniyle vatandaşın 'öfkesinin muazzam şekilde alevlendiğini' dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sarsan 'Sarı Yelek' protestolarının ardından düzenlenen kitlesel bir kamuoyu danışma toplantısından sonra yaptığı açıklamada Philippe, hükümetin cesur vergi indirimleri uygulaması gerektiğini söyledi.

    Philippe, açıklamasında "Tartışmalar bize hangi yoldan gideceğimizi açıkça gösteriyor. Vergileri düşürmemiz, daha hızlı düşürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    "Tereddüt etmenin bir hatadan daha kötü olacağı bir noktaya ulaştık" diyen Philippe, "Değişim ihtiyacı o kadar radikaldir ki, herhangi bir tutuculuk ve zayıflık bana göre affedilmez olacak" şeklinde konuştu.

    Le Palais de l'Elysée
    © Sputnik / Irina Kalashnikova
    Fransa'da iki bakanın görevine son verildi
    Ocak ayında yaşanan geniş çaplı protestoların ardından Macron, tüm vatandaşlarını hiçbir engel olmaksızın ülke sorunlarını birlikte tartışmaya davet etmişti.

    Macron, "Büyük Ulusal Tartışma" adını verdiği süreci Normandiya bölgesindeki Grand-Bourgtheroulde kasabasında yaptığı toplantı ile başlatmıştı.

    Böyle bir yöntemin ülke tarihinde ilk kez yaşandığına dikkat çeken Macron, "Fransa diğer ülkeler gibi değil. Fransa'nın geçtiği bu zor dönemi fırsata çevirebiliriz. Şu an yaşananlar çok eski bir zamana dayanan sosyal bir bölünmeden kaynaklanıyor" demişti.

    Etiketler:
    indirim, vergi, protesto, Sarı Yelekliler, Emmanuel Macron, Edouard Philippe, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Gazze'deki hayvanat bahçesinde kötü koşullarda yaşayan hayvanlar Ürdün'e taşındı.
    Gazze'de hayvanat bahçesinde kafesler açıldı, kötü koşullarda yaşayan hayvanlar Ürdün'e taşındı
    Karikatür
    'ABD'de OPEC'e anti-tröst davası açılmasına izin çıkarsa, Suudiler petro-doları bırakacak'
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet