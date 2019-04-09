Fransa Başbakanı Philippe: Cesur vergi indirimleri yapmamız gerekiyor

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ocak ayında yaşanan protestolara yanıt olarak yürürlüğe konulan "Büyük Ulusal Tartışma" sürecinin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak ağır vergi yükü nedeniyle vatandaşın 'öfkesinin muazzam şekilde alevlendiğini' dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sarsan 'Sarı Yelek' protestolarının ardından düzenlenen kitlesel bir kamuoyu danışma toplantısından sonra yaptığı açıklamada Philippe, hükümetin cesur vergi indirimleri uygulaması gerektiğini söyledi.

Philippe, açıklamasında "Tartışmalar bize hangi yoldan gideceğimizi açıkça gösteriyor. Vergileri düşürmemiz, daha hızlı düşürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Tereddüt etmenin bir hatadan daha kötü olacağı bir noktaya ulaştık" diyen Philippe, "Değişim ihtiyacı o kadar radikaldir ki, herhangi bir tutuculuk ve zayıflık bana göre affedilmez olacak" şeklinde konuştu.

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Ocak ayında yaşanan geniş çaplı protestoların ardından Macron, tüm vatandaşlarını hiçbir engel olmaksızın ülke sorunlarını birlikte tartışmaya davet etmişti.

Macron, "Büyük Ulusal Tartışma" adını verdiği süreci Normandiya bölgesindeki Grand-Bourgtheroulde kasabasında yaptığı toplantı ile başlatmıştı.

Böyle bir yöntemin ülke tarihinde ilk kez yaşandığına dikkat çeken Macron, "Fransa diğer ülkeler gibi değil. Fransa'nın geçtiği bu zor dönemi fırsata çevirebiliriz. Şu an yaşananlar çok eski bir zamana dayanan sosyal bir bölünmeden kaynaklanıyor" demişti.