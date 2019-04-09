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14:21 09 Nisan 2019
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    Allison Mack

    Smallville dizisinin yıldızı Allison Mack'ten itiraf: Bazı kadınların 'seks tarikatına' katılmalarını sağladım

    Avrupa
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    Smallville dizisindeki rolüyle tanınan ABD'li aktris Allison Mack, bazı kadınların, kendilerini bir danışma grubu gibi tanıtan ancak "seks tarikatı" olduğu iddia edilen Nxivm'e katılmalarını sağladığı suçlamasını kabul etti. Mack, "Yaptıklarımın tüm sorumluluğunu almalıyım" dedi.

    Brooklyn'de federal mahkemeye çıkan Mack, Nxivm ile ilgili "şantaj" ve "şantaj yapmak için komplo kurma" suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı.

    Mack yazılı açıklamasında, kurbanlarına bir kadın danışma grubuna katıldıklarını söyleyerek, Nxivm'e kazandırdığını itiraf etti.

    Keith Raniere'in tek erkek olarak yapının tepesinde bulunduğu, Mack'in ise başlıca kadın yardımcılarından biri olduğu belirtiliyor.

    Mack, mahkemede Raniere'nin kendisine, gruptaki iki kadından gizli grupla ilgili bilgi vermeleri halinde şantaj yapmak için kullanabilecekleri malzeme ve fotoğraf edinmesi talimatını verdiğini anlattı ve "Raniere'in niyetinin insanlara yardım etmek olduğuna inandım. Yanıldım." dedi.

    BBC'nin haberine göre, Smallville dizisindeki Chloe Sulluvan karakteriyle tanınan Mack, Nxivm hakkında yapılan soruşturma sonucu suçlama yöneltilen altı kişiden biri.

    Raniere geçen yıl Meksika'da FBI tarafından yakalanmıştı. Avukatlarıysa Raniere'in cinsel ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu savunmuştu.

    Mack, Nisan 2018'de yöneltilen kadın ticareti, kadın ticareti için komplo kurmak ve zorla çalıştırma suçlamalarını reddetmişti.

    Eylül ayında cezalandırılması beklenen Mack, yöneltilen her iki suçlamadan da 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

    Geçen ay grubun diğer kurucusu Nancy Salzman da şantaj suçlamalarını kabul etmişti.

    Savcı Richard Donoghue geçen yıl yaptığı açıklamada "Allison Mack, aslında Keith Raniere tarafından kurulan ve başı çekilen yapılanmaya, kadın danışma grubu olduğunu söyleyerek kadın kazandırıyortu." demişti.

    NXIVM NEDİR?

    Nxivm isimli grubun 1998'de kurulup, kişisel gelişim programı olarak tanıtıldığı ve "efendi ve köle" sistemiyle işleyen bir 'seks tarikatı' olduğu ortaya çıktı. 

    Grubun yetkilileri, eski bir Meksika Devlet Başkanı'nın oğlu ve Mack gibi Hollywood yıldızları dahil 16 bin kişiye yardımcı olduklarını söylüyor.

    Nxivm internet sitesinde kendisini "insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk" diye tanımlıyor.

    Keith Raniere isimli kişinin gruptaki tek erkek olduğu ve grubun 'liderliğini' yürüttüğü belirtiliyor.

    Mottosu "Daha iyi bir dünya inşa etmek için çalışıyoruz" olan grubun internet sitesinde, "şirketin karşılaştığı sıradışı koşullar" nedeniyle grubun yeni katılımlara kapandığı yazıyor.

    Savcılar, grubun piramit sistemiyle çalıştığını ve üyelerinin grup içinde ilerleyebilmek için binlerce dolar ödediğini iddia ediyor.

    Gruba dahil olan kadınların vücutlarına Raniere'in isminin baş harflerinin damgalandığı iddia ediliyor.

    Etiketler:
    seks tarikatı, Smallville, Nxivm, Allison Mack, Brooklyn
    Topluluk kurallarıTartışma
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