İtalya Parlamentosu'nda 'Ermeni Soykırımı' önergesi: Yaşanan zulmün tanınması daimi bir uyarı teşkil etmelidir

İtalya'da hükümetin 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak resmen tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunuldu. İtalyan basını, Türkiye'nin protesto amacıyla İtalya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını iddia etti.

© AFP 2019 / Sergey Gapon İsrail parlamentosundaki 'Ermeni Soykırımı' tasarısı rafa kaldırıldı

Parlamentonun iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'ne sunulan önergede, iktidar ortakları 5 Yıldız Hareketi ve Lig'in yanı sıra muhalefetteki Demokratik Parti ve İtalya'nın Kardeşleri partilerinden milletvekillerinin de imzası bulunuyor.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre önerge metninde, hükümete "Ermeni soykırımını resmen tanıması ve uluslararası yankı sağlaması" çağrısı yapılıyor.

Metinde ayrıca, "20. yüzyılda yaşanan zulüm ve dehşetlerin tanınması ve anılması daimi bir uyarı teşkil etmelidir" deniliyor.

Önergede, "1973'te Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Alt Komitesi, 1915-1917 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda 1.5 milyondan fazla Ermeni'nin yok edilmesinin 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak değerlendirilmesi gerektiğini kabul etmiştir" deniliyor. Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun 1987 tarihli kararıyla "1915-1917 yıllarındaki trajik olayları soykırım olarak tanıdığı", 2015'te de benzer bir kararla tüm üye ülkelere soykırımın tanınması çağrısı yaptığı hatırlatılıyor.