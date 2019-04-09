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20:34 09 Nisan 2019
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    AİHM

    AİHM'e Türk kadın yargıç seçildi

    © AA /
    Avrupa
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    Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğine seçildi.

    AİHM
    © AA /
    Ankara’dan AİHM’e yeni liste
    Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar, Türkiye'nin daha önceki listesinde de yer almıştı. Yeni sunulan listeye, bu kez Doç. Saadet Yüksel eklenmişti.

    Türkiye'nin listesinde bulunan Prof. Dr. Necati Polat Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde, Doç. Dr. Saadet Yüksel de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Başkanı olarak görev yapıyor. Ayrıca Yüksel, eski AK Parti milletvekili Cüneyt Yüksel'in kardeşi.

    DÖRDÜNCÜ LİSTE

    AİHM yargıçlığı için adayların İngilizce ve Fransızca'yı çok iyi bilmesi, ‘yüksek ahlaki kriterlere sahip olması', hukuk fakültesi mezunu veya hukuk bilgisinin yeterince verildiği siyasal bilgiler, iktisadi idari ilimler fakültelerinden birini bitirmiş olması isteniyor. Akademisyen, yargıç ve avukatlıktan gelen adaylar da seçilebiliyor. Komite, üye ülkelerin gösterdiği aday listesindeki üç kişiden birinin dahi adaylık kriterlerini taşımaması durumunda listeyi reddediyor.

    AKPM Başkanlık Divanı'nın geçen yıl kasım ayında yaptığı oturum öncesi Türkiye'nin, AİHM yargıçlığına aday gösterdiği üç kişiden birisi olan Prof. Selami Kuran'ın başvurusunu geri çekmişti.

    AİHM Yargıç Seçimi Alt Komitesi, AİHM'de görev süresi dolan yargıç Işıl Karakaş'ın yerine Türkiye tarafından belirlenen üç aday içinde Kuran'ın 'yeteri kadar vasıflı' olmadığı diğer adayların ise 'yeterli' olduğu görüşüne varmasına rağmen, geçen yıl 4 Ekim'de, Türkiye'nin aday listesinin geri çevrilmesini AKPM'ye tavsiye etmişti.

    Türkiye'nin üç adayı, geçen yıl kasım ayında Paris'te mülakata girmişti. Üç adayın ilgili komite tarafından reddedilmesi, yargıç seçimiyle ilgili süreci ve tartışmaları da yeniden gündeme getirmişti.

    Işıl Karakaş'ın yerine seçilecek yargıç için sunduğu aday listeleri üç kez ‘her üç adayın da AİHM yargıcı seçilme kriterleri konusunda birbirine yakın yeterlilikte olması koşulunun sağlanmadığı' gerekçesiyle reddedilmişti.

    Türkiye'nin gönderdiği dördüncü listede Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar, ODTÜ Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Polat ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Saadet Yüksel'in isimleri yer aldı. Alt komitenin daha önce aday olma kriterlerini sağladığına karar verdiği Prof. Kibar ve Prof. Polat daha önceki listede de yer alırken, alt komitenin geçen yıl yeterli bulmadığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Kuran'ın yerine Doç. Dr. Yüksel listeye eklenmişti.

    LİSTEYE SONRADAN EKLENDİ, ÖNE GEÇTİ

    Hukuk çevrelerinde Yüksel'in de önceki adaylar gibi alt komite tarafından yeterli bulunmayacağına ilişkin endişeler vardı. Yüksel'in yetersiz bulunması halinde Türkiye beşinci kez liste hazırlamak durumunda kalacaktı. Ancak bunun aksine Yüksel, 29 Mart'ta yapılan mülakattan sonra akademik kariyer olarak kendisinden daha önde gelen iki profesörün de önüne geçerek komite tarafından Türkiye'nin yeni AİHM yargıcı olması için AKPM'ye önerildi.

    Üyelerinin çoğu Doğu Avrupalı üyelerden gelen alt komiteden yapılan açıklamada, Yüksel'in çoğunluk oyuyla‘en nitelikli aday'olarak AKPM genel kuruluna tavsiye edilmesine karar verdiği bildirildi.

    Türkiye'yi AİHM'de temsil edecek yargıcın bir türlü seçilememesi yüzünden, çalışma süresi 2017 yılı nisan ayında sona ermesine rağmen Işıl Karakaş mahkemedeki görevine devam ediyordu.

    Etiketler:
    Mülakat, yargıç, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Saadet Yüksel, Avrupa, Türkiye
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