Yunanistan: Türkiye’nin Ayasofya’nın statüsüne saygı duymasını umuyoruz

Bolaris, bugünkü basın brifinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halihazırda müze olan Ayasofya'yı cami yapma açıklamasıyla ilgili şunu dedi: "Bu açıklama seçim kampanyası sırasında yapıldı. Yunanistan her zaman uluslararası hukuka başvuruyor. Bu sadece politika değil kültürle de ilgili. Birleşmiş Milletler ve UNESCO var. Anıtların statüsü var. Herkese çağrımız, uluslararası hukuka saygı duyun, uluslararası anlaşmalara saygı duyun, komşulara saygılı olun. Biz dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri oluşturuyoruz, çünkü bu ilişkiler hukuk temelinde kalkınma, ilerleme, halklar arasında anlayış ve işbirliği için elverişli iklim oluşturuyor".

Yunan diplomat, "Türkiye hükümetinin uluslararası hukuka ve Ayasofya'ya saygı duymasını umuyoruz" dedi.