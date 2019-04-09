Merkel, Berlin’e gelen May’i karşılamayı unuttu

Brexit’i görüşmek için Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen İngiltere Başbakanı Theresa May’in otomobilden çıktığında Alman mevkidaşı Angela Merkel tarafından karşılanmaması medyanın dikkatini çekti.

The Independent'in Twitter'den yayınladığı videoda, İngiliz liderinin arabadan çıktığı ve tek başına kırmızı halıdan yürüyerek binaya girdiği görülüyor.

Today Theresa May arrived in Berlin for knife-edge Brexit talks… but unfortunately there was no one there to greet her pic.twitter.com/eNicdIGTSo — The Independent (@Independent) 9 Nisan 2019

Politico dergisi, geleneksel olarak tüm önemli konukların Alman Şansölye Angela Merkel tarafından karşılandığını ama bu sefer May'i karşılamaya kimselerin çıkmadığını kaydetti.

May, binaya girdikten kısa süre sonra Merkel ile birlikte bina önüne çıkarak kameralar karşısında el sıkıştı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, iki liderin, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmayla ayrılmasının önemi üzerinde görüş birliğine vardığı bildirildi.