Bulgaristan Dışişleri’nden Çavuşoğlu değerlendirmesi: İç işlerimize müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Sofya’nın diğer ülkeler tarafından kendi iç işlerine müdahale etmesine izin vermeyeceğini duyurdu.

Zaharieva, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daha önce Sofya'nın Dinler Yasası'ndaki değişiklik metni ile ilgili ‘Türkiye'nin müdahale etmek durumunda kaldığı' yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

Dnevnik.bg'nin aktardığına göre, Bulgar parlamentosunda Birleşik Vatanseverler (BM) koalisyonunun talebiyle düzenlenen oturumda konuşan Zaharieva, Bulgaristan'ın ve Dışişleri Bakanlığı'nın diğer ülkeler tarafından kendi iç işlerine müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

İki ülke arasında, Sofya'nın Dinler Yasası'nda değişiklikler yapması üzerinden bir diplomatik gerilim yaşanmıştı.

Zaharieva, geçen aralıkta Dinler Yasası'ndaki değişiklikler ile ilgili Çavuşoğlu ile bir görüşme yaptıklarını, görüşmede Türk mevkidaşının metindeki revizyonların Müslüman inancına karşı oldukları görüşünü dile getirdiğini aktardı. Bulgar bakan, bu söylenenler karşısında Bulgaristan parlamentosunun yasalarda uygun gördüğü şekilde değişiklikler yapma hakkına sahip olduğu şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

"Onunla yaptığım görüşmeyi baskı olarak hissetmiyorum. Eğer o baskı olduğunu düşünüyorsa, bu onun kendi sorunu. Bulgar parlamentosu yasaları değiştirme hakkına sahiptir" diyen Zaharieva, olup bitenlerin tarafların arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini umduğunu yineledi.

Zaharieva, "Kendi basın sekreterinin açıklamasında da, Çavuşoğlu ile yaptığımız resmi olmayan görüşmede de kendisi, sözlerinin yanlış olarak algılandığını vurguladı. Bu bir tür özürdür. İleride bu tür açıklamaların olmayacağına ve ilişkilerimizi engellemeyeceğine inanmak isterim" ifadelerini kullandı.