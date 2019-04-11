İtalyan meclisi 'Ermeni soykırımı' önergesini kabul etti

İtalyan meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili 'Ermeni soykırımı' iddialarını içeren bir önergeyi kabul etti.

İtalya'daki koalisyon hükümetinden 'Ermeni soykırımını resmi olarak tanıması ve bunu uluslararası alanda savunmasını' isteyen önerge, 43 çekimsere karşı 382 evet oyuyla kabul edildi. Karşı oyun çıkmadığı önergeye sadece muhalefetteki sağ görüşlü Forza İtalia partisinin milletvekilleri çekimser oy verdi.

Mecliste yapılan oturumda söz alan hükümet ortağı, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisinden milletvekili Enrico Carelli, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan tamamen farklı olan, dost bir ülke olan (Türkiye ile) iyi ilişkilerimizi tartışma konusu yapmayın." dedi. Carelli, Türkiye'nin Doğu ve Batı arasında stratejik bir rol oynadığının altını çizdi.