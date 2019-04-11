Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim 2019'a kadar erteleme kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB üyesi 27 ülke Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı. Şimdi İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşüp İngiliz hükümetinin onayını alacağım" açıklamasında bulundu.

Brüksel'de süren Brexit Zirvesi sırasında, Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, 27 AB üyesinin Brexit'i erteleme konusunda anlaştığını duyurdu.

Ardından Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Brexit'i 31 Ekim 2019'a kadar erteleme kararı aldığı bildirildi.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı. İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.