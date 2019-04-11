Brexit Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini, İngiltere'nin birlikten ayrılış tarihinin ertelenmesini görüşmek üzere bir araya getiren Brexit Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit tarihini erteleme talebine AB Konseyi'nin ayrılık anlaşmasının onaylanması için olumlu yanıt verdiği belirtilerek, "31 Ekim 2019'a kadar geçerli olacak erteleme, sadece gerekli olduğu kadar uzatılmalıdır. Eğer ayrılık anlaşması taraflarca bu tarihten önce onaylanırsa, Brexit bir sonraki ayın ilk gününde gerçekleşir" ifadelerine yer verildi.

Ertelemenin AB kurumlarının düzenli işleyişine zarar vermemesi gerektiğine dikkati çekilen bildirgede, "İngiltere, 23-26 Mayıs tarihlerinde hala AB üyesi olmaya devam ederse ve 22 Mayıs'a kadar ayrılık anlaşmasını onaylamazsa, AB hukuku uyarınca Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmak zorunda kalır. Eğer İngiltere bu zorunluluğu yerine getirmezse, Brexit 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşir" uyarısı yapıldı.

Bildirgede, ayrılık anlaşmasının tekrar müzakereye açık olmadığı vurgulanırken, erteleme sürecinde taraflar arasında gelecekteki ilişkiyi belirleyecek siyasi deklarasyonun da müzakere edilemeyeceği belirtildi.

Erteleme süresince İngiltere'nin AB üyesi olmaya devam edeceğinin altı çizilen bildirgede, İngiltere'nin ne zaman isterse Brexit'i iptal etme hakkının bulunduğu anımsatıldı.

© REUTERS / Brexit düğümü: İngiltere Başbakanı AB'den erteleme istedi

Bildirgede, İngiltere'nin AB'nin görevlerini yerine getirmeye katkı sağlaması gerektiği kaydedilirken, "İngiltere karar alma mekanizmalarına katılırken, birliğin hedeflerini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir adımdan kaçınmalıdır" çağrısına yer verildi.

AB üyesi 27 ülkenin ve AB Komisyonu'nun gerekli olduğu müddetçe İngiltere'nin katılımı olmadan toplantılar düzenleyebileceği belirtilen bildirgede, konunun haziran ayında düzenlenecek AB Liderler Zirvesinde tekrar ele alınacağı bildirildi.