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17:12 11 Nisan 2019
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    Mevlüt Çavuşoğlu - Stef Blok

    Çavuşoğlu: Avrupa’da radikalleşen bir Türk bile yoktur

    Avrupa
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile düzenlediği basın toplantısında, farklı ülkelerde yaşayan Türklerin o ülkeye entegrasyonunun teşvik edildiğini ifade ederek, “Doğru İslam’ın öğretilmesi konusunda da birlikte çalışıyoruz. O nedenledir ki Avrupa’da radikalleşen bir Türk bile yoktur. Buraya entegrasyonu konusunda hiçbir problem görmüyoruz” dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda 7. Wittenburg Konferansı’nda Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Hollanda polisi
    © AFP 2019 / Robin van Lonkhuijsen / ANP
    Hollanda polisi: 3 kişinin öldüğü Utrecht'teki tramvay saldırısından 37 yaşında bir Türk sorumlu
    Çavuşoğlu, “Stef Blok'la ben ilişkilerimizi normalleşmesi için Başbakan Rutte ve Cumhurbaşkanımızın Erdoğan’ın da liderliğinde çaba sarf ediyoruz. İlişkilerimizi normalleştirme kararı aldığımız günden bu yana birlikte çalışıyoruz. Önce Stef Blok beni ziyaret etti, Türkiye’ye geldi şimdi ben ziyaret ediyorum. Ama bu arada da çok sayıda belirlediğimiz yol haritası çerçevesinde temaslarımız oldu. Biraz önce ekonomik ilişkilerimizin de nasıl gelişmekte olduğunu zaten söyledim” dedi.

    Hollanda Utrecht - Saldırı
    © AP Photo /
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    "Diğer taraftan bugün Wittenburg Konferansı’nın 7.’sinin düzenlenmesi de esasen yeni fikirlerle beraber ilişkilerimizi geliştirme yönündeki karşılıklı irademizin ve arzularımızın yansımasıdır” diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her alanda ilişkilerimizi her konuda hem fikir olmasak da geliştirmek için bundan sonra da çaba serf edeceğiz. Sayın Başbakan Rutte, Türkiye'yi ziyaret etmek istedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da memnuniyetle bu ziyaretin gerçekleşmesi konusunda bizlere de talimat verdi. Her iki tarafa da uygun bir tarih belirlendikten sonra bu ziyaret gerçekleşir. Sadece karşılıklı ziyaretler yetmez birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım.”

    ‘TÜRKİYE BENİM ANA VATANIM, HOLLANDA DA BABA VATANIM’

    Ak Partili gençler Hollanda'yı portakal bıçaklayarak protesto etti
    © Fotoğraf : DHA
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    Bakan Çavuşoğlu, 11 Mart 2017 olaylarına ilişkin, "O olaylardan sonra Türk toplumu üzerinde hissettiği baskıyı bize de söylemişti. Bu konuyu Stef Blok’un Ankara ziyaretinde ele aldık. O günden bu yana bu konuyu Hollanda hükümetinin ciddiyetle ele aldığını görüyoruz. O şikayetlerin azalmaya başladığını da görüyoruz. Ama şunu söylemem gerekir ki burada yaşayan Türk toplumu, iki ülkeyi benimsemiş bir toplumdur. Buraya entegrasyonu konusunda hiçbir problem görmüyoruz. Özellikle Türklerin buraya entegrasyonunu yaşadıkları topluma entegrasyonunu teşvik ediyoruz. O ülkenin dilini öğrenmelerini de teşvik ediyoruz. Doğru İslam’ın öğretilmesi konusunda da birlikte çalışıyoruz. O nedenledir ki Avrupa’da radikalleşen bir Türk bile yoktur. Bu alanda işbirliğimizi sürdürürsek hem Türk toplumu rahat eder hem onların buraya entegrasyonu daha kolay olur. Bugün Hollanda parlamentosunda Türk kökenli milletvekillerinin olması bile burada yaşayan Türklerin buraya entegrasyonunun bir göstergesidir. Dün akşam bir Türk’le konuşurken şunu söyledi, ‘Türkiye benim ana vatanım, Hollanda da baba vatanım. İkisi arasında ayrım yapamam’ dedi. Bu çok güzel bir tarif oldu bence. Türk toplumunun tamamı bu hissiyat içinde" diye konuştu.

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    Etiketler:
    İslam, Stef Blok, Mevlüt Çavuşoğlu, Türk, Türkiye, Hollanda
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