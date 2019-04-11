Alman Adalet Bakanı: Türkiye’deki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz

Alman Adalet Bakanı ve SPD'nin AP seçimleri liste başı adayı Barley, “Türkiye’de hukuk devleti alanında yaşanan gelişmelerden ötürü kaygılıyız” dedi. Siyasi partilerde ise AB sürecinin durdurulması çağrıları yükseliyor.

Almanya'nın Adalet Bakanı ve aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki liste başı adayı olan Katarina Barley, Türkiye'de hukuk devleti alanında yaşananları "kaygı verici" olarak nitelendirdi.

DW Türkçe'nin haberine göre Berlin'de Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleriyle bir araya gelen Barley, Avrupa Parlamentosu seçim kampanyası hakkında bilgi paylaştığı toplantıda, Türkiye'deki gelişmeler, yerel seçim sonuçları ve Türkiye'nin AB üyelik süreci hakkındaki soruları da yanıtladı.

'ENDİŞEYLE İZLİYORUZ'

SPD'nin Türkiye'de iki kardeş partisi olduğunu hatırlatan Barley, "Gayet tabii ki CHP ve HDP'nin seçim başarılarından ötürü memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Barley, Türkiye'deki yerel seçim sonuçlarına itiraz süreçleri hakkında ayrıntılı değerlendirme yapmak istemediğini söylemekle birlikte, yaşanan gelişmeleri endişeyle izlediklerini kaydetti.

Barley, "Türkiye'de hukuk devleti alanında yaşanan gelişmeleri zaten bir kaç yıldır büyük bir endişeyle izliyoruz. Her ne kadar adalet bakanlıkları arasında iyi ilişkilerimiz olsa da Türkiye'de hukuk devleti alanında yaşanan gelişmelerden ötürü kaygılıyız ve bunu da muhataplarımıza açıkça dile getiriyoruz" diye konuştu.