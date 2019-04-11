BMGK Sudan için toplanacak

BMGK, ABD ve AB üyesi 5 ülkenin çağrısıyla Sudan'da ordunun yönetime el koymasıyla ilgili toplanacak.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, Sudan'da ordunun yönetime el koyması üzerine ABD, Fransa, İngiltere, Polonya, Almanya ve Belçika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdığını duyurdu.

BMGK, 12 Nisan Cuma günü Sudan'daki askeri darbe ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sudan'daki gelişmeleri yakından izlediğini ve tüm taraflara itidal çağrısı yaptığını söyledi.

Sudan Savunma Bakanı Avad Muhammed Ahmed bin Avf, bugün, Ülkeyi 30 yıldır şeriatla yöneten Ömer el Beşir'in tutuklandığını, güvenli bir yerde olduğunu, hükümetin ve yerel yönetimlerin feshedildiğini, kurulacak askeri konseyin ülkeyi 2 yıl yöneteceğini ve 3 ay boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.